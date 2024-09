Durante el debate por la alcaldía de San Pablo, un candidato golpeó a otro con una silla y se tuvo que interrumpir la transmisión

Escuchar

En medio del esperado debate para la alcaldía de la ciudad de San Pablo, Brasil, se vivió un insólito momento luego de que uno de los candidatos le arrojara una silla por la cabeza a otro durante su turno de exposición. La secuencia fue protagonizada por José Luiz Datena, del Partido Socialista Demócrata (PSDB), y Pablo Marçal, del Partido Renovador Laborista (PRTB). Lo ocurrido fue emitido en vivo por televisión y enseguida se viralizó en redes sociales.

Todo empezó durante una sección de preguntas y respuestas entre los candidatos cuando Datena, periodista y presentador de 67 años, se negó a consultar a su contrincante y lo acusó de haber “subvertido los debates, transformándolos en meros programas de internet suyos”.

Fue entonces, que el candidato de ultraderecha tuvo un minuto entero para responder y aprovechó para recordar una vieja denuncia de abuso sexual del año 2019 vertida sobre Datena por una joven que trabajó junto a él. “Los playboys de la ciudad de San Pablo no saben lo que voy a decir ahora, pero los de los barrios marginales sí saben: ‘Hombre es hombre, mujer es mujer, violador es diferente’”, postuló citando una canción del grupo musical Racionais MC’s, según consignó O’Globo.

“Aquí hay alguien que es ‘jack’ (palabra que se utiliza para “violador”). Es alguien que está acusado de acoso sexual. Esa persona da pena”, apuntó haciendo un juego de palabras con el apellido del candidato Dartena. “Quiero que le pidas perdón a las mujeres”, agregó Marçal y siguió: “Solo tienes que buscar en Google, quizás estés pagando millones por el silencio de esa mujer, que además es una exempleada de Band. Explicá y pedí perdón a todo el electorado femenino de Brasil. ¿Le tocaste la vagina? ¿Cómo fue ese asunto de tu acoso sexual?”.

En un principio, Datena intentó minimizar las acusaciones de Marçal y se limitó a explicar algunas cuestiones sobre aquella denuncia: “Fue una acusación en la que la Policía no vio pruebas ni investigó y la Justicia archivó el proceso. La persona que me acusó, se retractó públicamente y me pidió disculpas a mí y a mi familia. Fue un gran desgaste para mi familia. Ser acusado de un crimen así es terrible, y Pablo Marçal sigue siendo un ladrón de bancos, debidamente acusado y condenado”.

Ante esto último, Marcal le insistió a Datena que dijera el nombre del banco en el que había robado y lo descalificó: “ Eres solo un mentiroso, comunista, y debes saberlo, hay gente aquí que no respeta a las mujeres, esa persona se llama Datena, y realmente da pena ”. Fue en ese momento, que el periodista agarró una silla cercana a su atril y lo golpeó en la cabeza. Ante el inesperado ataque, el canal de televisión encargado de transmitir el debate fue a un aviso publicitario.

La denuncia por abuso sexual fue realizada por la periodista Bruna Drews, en enero de 2019, pero por falta de pruebas, el caso se cerró y viró hacia uno por calumnias y difamación. Nueve meses después de la acusación, la mujer firmó una declaración en donde se retractaba de la denuncia. Sin embargo en una declaración ante el Ministerio Público de San Pablo (MP-SP), la mujer alegó que Datena le dijo que no necesitaba adelgazar porque “era muy atractiva” y que le habría dicho que era un desperdicio que ella “estuviera saliendo con una mujer”. A su vez, en una entrevista para el portal Universa, afirmó que fue “inducida por los abogados de Datena” a firmar la carta en la que se retractaba de la acusación.

¿Quién es Pablo Marçal?

Pablo Marçal, de 37 años, es un empresario y joven político de ultraderecha que se presenta por primera vez para alcalde la ciudad de San Pablo, la más poblada de Brasil. Actualmente, figura tercero en las últimas encuestas con una base electoral cercana a la de Jair Bolsonaro, y con un discurso antipolítica.

Con 13 millones de seguidores en Instagram, donde se presenta como un “siervo del pueblo” y “próximo alcalde” de San Pablo, solo está por detrás del presidente Lula y del expresidente Jair Bolsonaro en número de seguidores entre los políticos brasileños.

El candidato a la alcaldía de San Pablo por el Partido de Renovación Laboral Brasileña (PRTB), Pablo Marcal, participa en un mitin de campaña en Sao Paulo, Brasil, el 3 de septiembre de 2024 NELSON ALMEIDA - AFP

El empresario tiene un estilo provocador, que algunos comparan con el de Javier Milei, marcado por polémicas y retos extremos a sus seguidores. En las redes suele apelar a metáforas bélicas, además de profesar un sentimiento antiizquierdista. “Estamos precisando de munición para el campo de batalla”, llamó en una de sus últimas publicaciones en Instagram para pedir donaciones.

Su estrategia fue un éxito en las redes: nueve de las diez publicaciones con más interacción entre candidatos a alcalde el mes pasado le pertenecen, según un informe de investigadores de la Universidad de San Pablo.

