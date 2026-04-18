EE.UU. anunció el levantamiento temporal de la mayoría de sanciones contra el petróleo ruso

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó este viernes, y de forma temporal hasta el 16 de mayo, la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, en un momento en que la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz provocó una fuerte caída de los precios del petróleo.

La medida afecta a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia. También se aplica a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Tras la reanudación del paso en el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo cayó Altaf Qadri - AP

Las únicas sanciones que se mantienen en pie son contra las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.

El Gobierno norteamericano ya había levantado temporalmente las penalidades contra el petróleo ruso almacenado en el mar, con el objetivo de mitigar la subida vertiginosa de los precios del barril. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró la última semana que esta suspensión no se prolongaría más allá del periodo inicial.

El Gobierno estadounidense mantiene sanciones sobre los recursos petroleros de Rusia e Irán con el fin de hacer caer los ingresos de los gobierno de Moscú y Teherán.

“Xi está muy contento”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la apertura del Estrecho de Ormuz de cara a la próxima reunión bilateral con China.

“El presidente Xi está muy contento de que el estrecho de Ormuz esté abierto o abriéndose rápidamente. Nuestra reunión en China será una especial y, potencialmente, histórica. Espero con interés estar con el presidente Xi. ¡Se logrará mucho!”, posteó Trump.

“President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished!” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wQkYuttGfV — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2026

Días atrás, el mandatario norteamericano se había pronunciado en redes sociales bajo una idea similar.

“China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas”, señaló Trump en un mensaje de su red social Truth la semana pasada.

“Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, somos muy buenos peleando si es necesario. Mucho mejores que nadie“, advirtió luego.

Las declaraciones de Trump se dan tras revelar en una entrevista con Fox Business que le había pedido a su homólogo chino que no suministre armas a Irán y que éste le dijo que no lo estaba haciendo.

El posteo de Trump

“Había oído que China está dando armas a, quiero decir -lo estás viendo por todas partes- a Irán”, dijo Trump en la entrevista. “Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso y él me escribió diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo”, explicó.

Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo. La visita, prevista inicialmente para marzo y principios de abril, fue aplazada debido a la guerra con Irán.

El conflicto sumó otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

Bajo ese marco, China acusó a Estados Unidos de un comportamiento “peligroso e irresponsable” por su bloqueo de los puertos iraníes, y Xi prometió que su país desempeñaría un “papel constructivo” en la promoción de la paz en Medio Oriente.