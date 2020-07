Manifestantes protestan contra el cierre de clubes nocturnos y salones de eventos en Barcelona el 29 de julio de 2020 Fuente: AFP

María del Pilar Castillo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 16:21

Rebrotes, récords, focos irrastreables. La pandemia de coronavirus sigue dando batalla en todo el mundo y las autoridades apuntan contra un nuevo culpable: los jóvenes.

Para aliviar las restricciones a la circulación, los gobiernos han establecido una condición esencial: respetar el distanciamiento social. Sin embargo, luego de meses de confinamiento, jóvenes de todas partes han acudido en masa a bares, clubes nocturnos, parques, playas, reuniones en hogares e incluso han organizado fiestas clandestinas ignorando las recomendaciones de las autoridades.

Esta actitud ha generado malestar e indignación, principalmente en Estados Unidos, donde la curva epidemiológica aún está fuera de control y ayer se superó la barrera de las 150.000 muertes por Covid-19.

"Lo que estamos viendo es que lo jóvenes no están siguiendo las mejores prácticas de salud y seguridad. No usan mascarillas, no se desinfectan las manos, no mantienen el distanciamiento. Y como resultado, están contrayendo Covid-19 a un ritmo récord en el estado de Texas", dijo en una entrevista con KLBK-TV Greg Abbott, el gobernador de ese estado, en donde en los dos condados más grandes, Harris y Dallas, aproximadamente la mitad de los nuevos casos han sido en personas menores de 40 años.

Ron DeSantis, el gobernador de Florida -donde el coronavirus ha infectado a más de 451.000 residentes-, también ha culpado a los jóvenes por el vertiginoso aumento en los contagios. "Si nos fijamos en el rango de 25 a 34 años, es por lejos el grupo líder en pruebas positivas", dijo en una conferencia de prensa. En aquel estado, la edad promedio de los enfermos bajó de 65 años en marzo a 39,5 en julio, según reportó el medio digital Vox.

Florida es uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos Fuente: AFP

"La mayor parte de las transmisiones no se debe a que las personas volvieron a trabajar, se debe a las reuniones sociales. No se puede controlar a los jóvenes. Van a hacer lo que quieren hacer", señaló DeSantis.

En California, alrededor de dos tercios de las nuevas infecciones han sido diagnosticadas entre personas de 18 y 49 años, a pesar de que solo el 45% de los californianos entran en ese rango de edad, informó a principios de mes Los Angeles Times. "Esa cohorte de edad cree en muchos casos que es invencible y que de alguna manera es inmune a los impactos de la Covid-19", dijo el gobernador Gavin Newsom.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también mostró preocupación por la contribución de los jóvenes al esparcimiento de la enfermedad en el país. "A medida que estamos abriendo nuestra economía, los norteamericanos más jóvenes se han congregado de maneras en las que pueden haber ignorado la orientación que dimos a nivel federal para todas las fases de reapertura", dijo el 28 de junio en una entrevista con Face the Nation.

Pero no todos están de acuerdo. "Veo mucha irresponsabilidad en todo el espectro de edad a medida que nos abrimos", dijo la doctora Kirsten Bibbins-Domingo, presidenta del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California en San Francisco, a The Mercury News. "No creo que sea útil demonizar a un grupo u otro".

Europa

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que el comportamiento de los jóvenes también podría estar alimentando los picos recientes en toda Europa. "Un número creciente de países está experimentando brotes localizados. Lo que sí sabemos es que es una consecuencia del cambio en el comportamiento humano. Recibimos informes de varias autoridades de salud sobre una mayor proporción de nuevas infecciones entre los jóvenes. Entonces, para mí, la llamada es lo suficientemente fuerte como para repensar cómo involucrar mejor a los jóvenes", dijo el doctor Hans Kluge, director regional de Europa para la OMS, a BBC Radio.

"Ahora mismo, al ser período de vacaciones, estamos observando bastantes brotes vinculados con el ocio nocturno, tales como fiestas. No hay duda de que los brotes se deben al incumplimiento de las medidas de prevención, bien por voluntad propia o bien por las condiciones laborales y sociales", dijo sobre la situación en España a LA NACIÓN Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

De hecho, Cataluña prohibió el martes el botellón, un tradicional encuentro con alcohol y al aire libre, popular entre los jóvenes, indicando que cualquiera que participe será multado con hasta 15.000 euros.

En Alemania, 39 personas fueron detenidas el 19 de julio después de que la policía fuera atacada con "una lluvia de botellas" al intentar dispersar una "fiesta corona" en el centro de Fráncfort a la que asistieron miles de jóvenes, según reportaron medios locales. Y no es el único caso. En Portugal, después de que unas 1000 personas acudieron a una fiesta en la playa cerca de Lisboa a fines de junio, las autoridades tomaron nuevas medidas en la capital y sus alrededores, prohibiendo beber en espacios públicos y a los restaurantes servir alcohol después de las 20 horas, según informó The Guardian.

Los clubes nocturnos, especialmente, son "amplificadores de la transmisión del virus", dijo hoy Maria van Kerkhove, una responsable de la OMS. En Japón, por ejemplo, los nuevos focos infecciosos están asociados principalmente al barrio rojo de Kabukicho, una zona de bares y clubes nocturnos. Según informó The Japan Times, alrededor del 80% los nuevos enfermos con Covid-19 son menores de 30 años y casi ninguno muestra síntomas graves.

Kabukicho es un distrito de entretenimiento popular de Tokio conocido por su vida nocturna Fuente: AFP

Las personas más jóvenes, en general, tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente y morir de Covid-19. Sin embargo, los jóvenes "no son invencibles y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás", advirtió hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

"Parece que los rebrotes en algunos países son en parte causados por jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte", subrayó.

Además pueden transmitir el virus a las personas mayores que son mucho más vulnerables a la infección grave y la muerte. "Primero se infectan [los jóvenes], luego vuelven a casa y contagian a las personas mayores, que luego tienen complicaciones y terminan en los hospitales", dijo por su parte, el doctor Anthony Fauci en una entrevista con Axios.