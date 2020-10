EE.UU.: el gobierno presenta una gigantesca demanda antimonopolio contra Google

La Justicia de Estados Unidos planea presentar hoy una demanda antimonopolio contra Google Fuente: AFP

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una demanda antimonopolio contra Google, la subsidiaria principal de Alphabet, por abuso de posición dominante en el mercado frente a la competencia.

Según ha adelantado la agencia estadounidense AP, la Justicia estadounidense presentará hoy una demanda contra Google por, supuestamente, violar la ley al abusar de su posición de poder dominante en el mercado frente a su competencia.

En esta línea, se espera que la demanda apunte a que Google violó la ley por las formas en las que ha tratado a sus rivales en los negocios de búsqueda y de publicidad, poniéndolos en desventaja para mantener el dominio de su propio motor de búsqueda y usarlo para vender más publicidad.

La agencia argumentará que Google, que controla alrededor del 80% de las consultas de búsqueda en los Estados Unidos, llegó a acuerdos con fabricantes de teléfonos que utilizan el sistema operativo Android de Alphabet para precargar el motor de búsqueda en sus teléfonos y dificultar que los motores de búsqueda rivales se conviertan en un reemplazo. Al utilizar contratos para mantener su monopolio, la competencia y la innovación se han resentido, argumentan los demandantes, según reportó The New York Times.

A días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el momento de la presentación de la demanda podría verse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras.

La demanda se da más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio comenzaran investigaciones antimonopolio contra cuatro grandes empresas de tecnología: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas, como Google, por presuntamente sofocar las voces conservadoras Fuente: AFP

El fiscal general William P. Barr, quien fue designado por Trump, ha desempeñado un papel inusualmente activo en la investigación. Presionó a los fiscales del Departamento de Justicia para que presentaran el caso a fines de septiembre, lo que provocó el rechazo de los abogados que querían más tiempo y se quejaban de la influencia política.

La demanda puede extenderse durante años y podría desencadenar una cascada de otras demandas antimonopolio de los fiscales generales estatales. Aproximadamente cuatro docenas de estados y jurisdicciones han realizado investigaciones paralelas y se espera que presenten quejas por separado contra el control de la empresa sobre la tecnología para la publicidad en línea.

Pero Google ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de violaciones de las leyes antimonopolio y se espera que luche contra los esfuerzos del gobierno utilizando una red global de abogados, economistas y cabilderos. Alphabet, valorada en 1,04 billones de dólares y con reservas de efectivo de 120.000 millones de dólares, ha enfrentado demandas antimonopolio similares en Europa.

La compañía dice que tiene una fuerte competencia en el mercado de búsquedas, con más personas que encuentran información en sitios como Amazon. Dice que sus servicios han sido de gran ayuda para las pequeñas empresas.

Pero Trump no es el único detrás de Google. La demanda se produce dos semanas después de que los legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaran un informe extenso sobre los gigantes tecnológicos que acusaba a Google de controlar un monopolio sobre las búsquedas en línea y los anuncios que aparecen cuando los usuarios ingresan una consulta.

El escrutinio refleja cómo Google se ha convertido en un actor dominante en las comunicaciones, el comercio y los medios durante las últimas dos décadas. Controla el 90% del mercado de búsquedas en línea, según una estimación de The New York Times. El año pasado, Google generó 34.300 millones de dólares en ingresos por búsquedas en Estados Unidos, según la firma de investigación eMarketer. Se espera que esa cifra crezca a 42.500 millones de dólares para 2022, dijo la firma.

Agencias AP y Reuters e información de The New York Times

