EE.UU.: un bebé cayó de una camioneta en movimiento y su madre fue detenida
El nene de 19 meses sobrevivió al impacto y fue asistido; la mujer enfrenta cargos por abuso infantil
- 2 minutos de lectura'
Una mujer de 35 años fue arrestada en el condado norteamericano de Orange, California, luego de que se difundiera un video donde se observa a su bebé caer de un vehículo en movimiento.
En las imágenes viralizadas, se observa cómo una camioneta negra dobla en una intersección de la ciudad de Fullerton mientras la puerta del copiloto se abre y el pequeño de 19 meses golpea contra el pavimento y se desliza por unos segundos.
Según se ve en el video, los conductores que circulaban detrás lograron frenar bruscamente, evitando una tragedia. En él también se observa a la mujer bajar del vehículo, correr hacia el niño y recogerlo.
Kristy Wells, portavoz de la policía de Fullerton, identificó a la sospechosa como Jacqueline Hernández, residente de la ciudad de La Habra.
Aunque el video inicial no permitía dar con los involucrados, la investigación avanzó cuatro días después gracias al testimonio clave de un testigo que aportó datos sobre la camioneta. Sus declaraciones permitieron localizar al vehículo, la madre y el niño. Los investigadores creen que el incidente ocurrió el 20 de enero entre las 8 y las 9 de la mañana.
Según reportó The Orange County Register, el menor no recibió atención médica hasta después del arresto de su madre por sospecha de abuso infantil.
El Departamento de policía de Fullerton precisó en una publicación de Instagram que el niño sufrió raspaduras y moretones a raíz de la caída, y añadió que se espera su recuperación completa.
Además, detalló que la mujer fue ingresada en la cárcel de la ciudad de Fullerton y que la investigación continúa en curso.
