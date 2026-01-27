Videos: así fueron los deslizamientos que arrasaron con un pueblo de Sicilia

Tras el paso del ciclón Harry por el sur de Italia, colapsó una ladera de cuatro kilómetros de extensión en la localidad de Niscemi que puso en alerta a las autoridades de la isla de Sicilia y obligó al retiro de 1500 personas en las zonas de mayor riesgo del municipio. Los registros visuales captados en el área muestran estructuras edilicias en equilibrio precario sobre un nuevo acantilado.

El colapso de la ladera en Niscemi

El ciclón Harry produjo olas de hasta nueve metros y saturó la capacidad del suelo en la zona sur del país, lo que provocó el deslizamiento de tierra y afectó un frente extenso de cuatro kilómetros. El abismo creció de forma constante desde los primeros movimientos del terreno. La localidad se asienta sobre una meseta que se desliza de manera gradual hacia la llanura inferior.

Impactantes imágenes de los deslizamientos en Niscemi, Sicilia, Italia

Massimiliano Conti, alcalde de Niscemi, brindó detalles sobre la evolución del desastre en un video: “La situación es grave”, alertó el funcionario y pidió a los residentes que respeten las zonas acordonadas y permanezcan en sus hogares si se encuentran fuera del área de peligro. “No quiero que nadie tome este suceso a la ligera. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños en viviendas”, señaló el jefe comunal. El terreno se desplazó otros diez metros durante la mañana del martes.

Riesgo de derrumbe total en el casco histórico

Las imágenes aéreas captadas por medios locales revelan la gravedad de la erosión en el perímetro, donde las estructuras de varias casas sobresalen al vacío tras la desaparición del suelo firme. Salvatore Cocina, director general de la Protección Civil local, realizó una advertencia sobre el futuro de las construcciones cercanas. El directivo aseguró que “todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán” por la falta de sustento.

Un tramo de acantilado de Niscemi de cuatro kilómetros se desmoronó tras las fuertes lluvias

El jefe nacional de Protección Civil, Fabio Ciciliano, recorrió la zona afectada para evaluar los daños estructurales. “Seamos claros: hay viviendas que son inhabitables”, sentenció el funcionario y confirmó que los residentes de las áreas con mayor compromiso técnico requieren una reubicación permanente. El centro histórico del pueblo enfrenta una amenaza directa por el avance de las grietas, mientras que la lluvia persistente complica los estudios técnicos y el monitoreo de los expertos en geología.

Operativo de evacuación y asistencia estatal

La emergencia forzó el abandono de sus hogares de 1500 personas para evitar víctimas fatales y muchos de ellos buscaron refugio en domicilios de parientes o allegados en zonas seguras. El municipio clausuró las escuelas y suspendió las actividades públicas por tiempo indeterminado. La ruta principal que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela permanece cerrada al tránsito vehicular por precaución.

Un grupo numeroso de damnificados pasó las últimas noches en un estadio deportivo que funciona como centro de refugiados. En declaraciones al diario La Repubblica, el alcalde Conti reconoció el impacto emocional en la comunidad: “No se puede negar: tenemos miedo”, afirmó el mandatario local y agregó: “Estamos monitoreando la situación constantemente, porque podría cambiar en cualquier momento”.

El derrumbe en el pueblo de Niscemi provocó la evacuación de 1500 personas

Daños económicos y declaración de emergencia nacional

El impacto del temporal alcanzó también a las regiones de Calabria y Cerdeña. El agua destruyó rutas, autopistas y defensas costeras en diversos puntos del sur italiano. El lunes, la administración de la primera ministra Giorgia Meloni declaró el estado de emergencia para las tres regiones afectadas. Las estimaciones oficiales indican que los daños materiales superan los 1000 millones de euros en todo el territorio.

Solo en la isla siciliana, las pérdidas económicas alcanzan los 740 millones de euros. Renato Schifani, presidente regional, advirtió que la cifra final podría duplicar ese monto tras un relevamiento exhaustivo. El Ejecutivo nacional destinó una partida inicial de 100 millones de euros para las necesidades más urgentes. Nello Musumeci, ministro de Protección Civil, anunció un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción de la infraestructura dañada en los próximos días.

Tras los derrumbes en Niscemi las pérdidas económicas alcanzan los 740 millones de euros

El desastre actual generó un clima de enojo y frustración entre los habitantes de Niscemi y muchos vecinos recordaron que la zona sufrió eventos similares en el pasado sin una respuesta oficial definitiva. “Tuvimos el primer derrumbe hace 30 años y nadie hizo nada”, lamentó un residente evacuado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.