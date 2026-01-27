Inician las pruebas del China Zorrilla, el primer buque eléctrico que unirá Uruguay y Argentina

El primer buque eléctrico que unirá Uruguay y la Argentina ya terminó su última prueba de mar y desde la empresa Buquebus, propietaria del ferry, esperan que llegue al país vecino a principios de marzo. Se trata del “China Zorrilla”, el buque 100% eléctrico más grande del mundo.

El ferry ya finalizó sus ensayos en el río Derwent, en la ciudad de Hobart, como parte del programa de pruebas que se realizó en Australia previo a su entrega. Desde Buquebus confirmaron que ya estuvieron técnicos y capitanes de la compañía que fueron desde Uruguay y la Argentina y que, para principios de marzo, esperan que llegue a Uruguay para comenzar sus recorridos. Se moverá entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento con una frecuencia diaria.

El buque fue construido por la empresa Incat, con sede en Tasmania, y lo bautizó como Hull 096. Fue por encargo del operador sudamericano de ferries con el objetivo de cubrir el trayecto que va entre la capital argentina y Uruguay. La embarcación va a poder transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos a través del Río de la Plata.

3000 metros cuadrados de áreas de recreación Buquebus

Su objetivo es la sustentabilidad y brindar un nivel de experiencia superior para los pasajeros. Su propulsión es de cero emisiones, ya que tiene motores eléctricos sin combustibles fósiles. Según el presidente del astillero australiano responsable de la construcción, Robert Clifford, la embarcación es “un gran paso adelante en el transporte marítimo sostenible”. Clifford fue quien impulsó el cambio hacia la energía eléctrica, ya que inicialmente Buquebus planeaba operar el ferry con gas natural licuado.

El buque está equipado con más de 275 toneladas de baterías y cuenta con una capacidad superior a 40 megavatios-hora, cuatro veces más grande que cualquier otra embarcación eléctrica del mundo. El ferry alimenta ocho motores eléctricos con propulsión a chorro de agua, provistos por la empresa tecnológica finlandesa Wärtsilä. Esto implica menor peso y calado y mayor eficiencia. Además, reduce el ruido y las vibraciones.

Hey @elonmusk, Buquebus is launching the world’s biggest & most advanced 100% electric ferry in Q4 2025! Let’s partner with Tesla Robovans to create the most futuristic travel experience in Argentina & Uruguay. Ready to make history again? pic.twitter.com/w78gHKHRLp — Buquebus Argentina (@buquebus_ar) October 14, 2024

Según la compañía, con sus 130 metros de eslora, el Hull 096 no solo es el ferry eléctrico más grande del mundo, sino también “el vehículo eléctrico más grande de su tipo jamás construido”. Tiene 3000 metros cuadrados de áreas de recreación en interiores amplios y modernos y una plataforma de compras libre de impuestos de 2300 metros cuadrados, lo que la convierte en el freeshop a bordo más grande del mundo.

Tiene tres clases de servicios -Turista, Business y Primera Clase- con butacas ergonómicas de alto confort y dos ascensores que conectan todos los niveles, incluyendo las bodegas de vehículos. Además, incluye internet satelital de alta velocidad y gastronomía de primer nivel.

El sistema de acumuladores eléctricos de alta capacidad, que disminuye los ruidos y vibraciones Buquebus

Según Buquebus, el China Zorrilla convierte a la región en referente global en innovación sostenible. El proyecto tuvo el aval del Banco Mundial luego de superar evaluaciones rigurosas en materia financiera, social y ambiental.

“Hull 096 demuestra que las soluciones de transporte a gran escala y con bajas emisiones no solo son posibles, sino que ya están listas. No solo construimos un barco, sino el futuro”, dijo el director ejecutivo de Incat, Stephen Casey.

Tras las tareas de acondicionamiento interno y la instalación definitiva de las baterías y el sistema de energía, el buque pasó por las pruebas de navegación en el río Derwent y por su última prueba de mar. Zarpará hacia Uruguay para principios de marzo.