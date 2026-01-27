Escándalo y rechazo en Italia por la presencia de agentes del controvertido ICE de EE.UU. en los Juegos Olímpicos de Milán

ROMA.– El más que cuestionado Servicio de Control y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en cuyos agresivos operativos migratorios fueron asesinados dos norteamericanos en Minnesota, no sólo ha provocado una tormenta política en su país.

Después de rumores y desmentidas, la confirmación de su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina –del 6 al 22 de febrero próximo– también desató una tempestad en Italia y un nuevo dolor de cabeza para Giorgia Meloni.

Después de las idas y vueltas, en un comunicado a la agencia AFP, el ICE confirmó este martes que colaborará en la seguridad del Departamento de Estado de EE.UU. y de su secretario, Marco Rubio, durante los Juegos Olímpicos.

Un vocero del ICE explicó que “los agentes trabajarán para verificar y mitigar los riesgos derivados de organizaciones criminales internacionales” y subrayó que “todas las operaciones de seguridad quedan bajo la autoridad italiana y que, obviamente, el ICE no realiza operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

Lejos de aplacar las aguas, la aclaración las removió aún más, con la oposición de centroizquierda en pie de guerra contra la presencia “intolerable” del ICE y exigiendo explicaciones al gobierno en el Parlamento.

No se trata de una cuestión operativa, en efecto, sino estrictamente política, relacionada con las imágenes llegadas desde Minneapolis, que indignaron a la opinión pública italiana por el método brutal utilizado por los hombres del ICE, que también ha puesto en apuros a Donald Trump.

“Es una controversia sin fundamento”, había intentado minimizar el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en referencia a las protestas en torno a la presencia de la agencia estadounidense durante los Juegos. “Ciertamente el ICE no operará en suelo italiano”, subrayó, intentando apagar el incendio.

Ministro italiano del interior Matteo Piantedosi Alex Brandon� - AP Pool�

No obstante, el alcalde de Milán, Beppe Sala, reaccionó más que enérgicamente. “Como italiano, incluso antes de ser ciudadano milanés, no me siento protegido por Piantedosi, quien dice que incluso si vinieran agentes del ICE para los Juegos Olímpicos, ¿cuál sería el problema? Esta es una milicia que mata”, clamó, en declaraciones radiales.

“Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán”, sentenció. “Me pregunto, ¿podemos simplemente decirle que no a Trump? Los agentes del ICE no deberían venir a Italia porque no se ajustan a nuestra forma democrática de garantizar la seguridad”, sumó.

Sala, que más tarde subrayó que el gobierno de Meloni estaba a tiempo de revertir las cosas, no fue el único en reaccionar. “El gobierno de Meloni intenta presentar la presencia del ICE en Italia como un tecnicismo. Esto es una mentira política. El ICE es una agencia divisiva, vinculada a prácticas violentas y controvertidas, y es un símbolo que no queremos en Europa. Traer agentes federales estadounidenses involucrados en operaciones violentas a nuestro territorio no aumenta la seguridad, sino que la compromete. Su presencia no protege: genera preocupación. El gobierno habla de soberanía y luego la vende con una mediocre rendición bilateral, disfrazada de ‘apoyo’”, clamó Sandro Gozi, eurodiputado de Renew Europe y secretario general del Partido Democrático (PD) Europeo.

“Tras la violencia callejera y los asesinatos en Estados Unidos, ahora nos enteramos, por su vocero, de que agentes del ICE vendrán a Italia para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. No podemos permitirlo”, coincidió el expremier Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas.

“Tras nuestras protestas, nuestro gobierno intentó restarle importancia a la situación, pero estas últimas declaraciones demuestran claramente la determinación del ICE de venir a garantizar la seguridad también en Italia. Basta de doblegarnos, fijemos también nuestros propios límites. El gobierno de Meloni debe tomar decisiones claras”, arremetió Conte en sus redes sociales.

Dopo violenze e uccisioni in strada negli Usa ora apprendiamo dal loro portavoce che gli agenti di Ice verranno in Italia per la sicurezza alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Non possiamo permetterlo. Dopo le nostre proteste, il nostro Governo aveva provato a minimizzare, ma queste… pic.twitter.com/AQRoIK4nN1 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 27, 2026

Movilización

La CGIL (Confederación General Italiana de Trabajadores), uno de los sindicatos más importantes, aseguró estar “lista para movilizarse”, mientras que la Asociación Nacional de Partisanos de Milán comparó al ICE con “los escuadrones de la muerte que han ensangrentado a varios países al servicio de las dictaduras más feroces”. Una petición para “negar el ingreso” al ICE seguía sumando miles de firmas.

“Es un hecho grave, no son bienvenidos, aunque en las Olimpíadas hubiera tan solo un agente del ICE sería una señal pésima, porque las Olimpíadas nacen para unir los pueblos, para dar esperanza, para exaltar los valores como solidaridad y lealtad. Claramente, no es un lugar para exhibir los aparatos de represión, que confunden la seguridad con la intimidación”, afirmó Marco Furfaro, diputado del PD, en una entrevista con La Repubblica. “Trump los mueve como una milicia privada y es incompatible con nuestra Constitución”, resaltó.

Tal era el revuelo que el canciller, Antonio Tajani, al margen de anunciar que el ministro Piantedosi iba a verse con el embajador de Estados Unidos en Italia para hablar del tema, intentó minimizarlo y aclarar que quienes llegarán a Italia no son los que aparecieron en las imágenes de los asesinatos en Minneapolis de Renee Good y Alex Pretti.

“O sabes de qué hablas o se vuelve emotivo, pero no son los que están en las calles de Minneapolis… no es que vienen las SS“, dijo Tajani, al responder preguntas de la prensa al margen de la ceremonia del Día del Recuerdo del Holocausto. “Así que el problema no es que vienen los que llevan ametralladoras y el rostro cubierto, sino oficiales de una unidad específica. Vienen porque es la unidad responsable de la lucha contra el terrorismo”, insistió.

Pero la oposición siguió reclamándole a Piantedosi un informe urgente en el Parlamento sobre “la presencia de las bandas de asesinos y degolladores del ICE: bandas de asesinos que aterrorizan, acorralan y disparan en la cabeza, una banda de sicarios que secuestran a niños de dos años y los deportan”, como graficó en su intervención, Nicola Fratoianni, de Alianza Verdes e Izquierda, sin ocultar su indignación.