EE.UU. y Rusia retoman el diálogo militar a alto nivel tras cuatro años y buscan renovar un acuerdo nuclear clave

ABU DHABI. - Estados Unidos y Rusia acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel por primera vez en más de cuatro años, en otra señal de mejora en las relaciones entre ambos países desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y buscó poner fin a la guerra en Ucrania.

El anuncio ocurrió el mismo día en que venció el tratado New START, el último acuerdo sobre armas nucleares vigente entre Rusia y Estados Unidos. El fin de de este acuerdo generó temores de una nueva carrera armamentista nuclear sin restricciones en el mundo, pero tanto Washington como Moscú afirmaron que están negociando una prórroga informal.

El acuerdo para restablecer el vínculo militar surgió de una reunión entre altos funcionarios militares rusos y estadounidenses en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, dijo el ejército estadounidense en Europa.

Putin. en una ceremonia en Moscú Vyacheslav Prokofyev� - Pool Sputnik Kremlin�

La restauración del canal de comunicación “proporcionará un contacto constante de ejército a ejército mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera”, dijo en un comunicado el Comando Europeo de Estados Unidos. La comunicación militar de alto nivel se suspendió en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, cuando las relaciones entre Moscú y Washington se volvieron cada vez más tensas antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El restablecimiento de la línea directa entre ejércitos marca un esfuerzo por aliviar las tensiones, que se dispararon tras el inicio de la guerra, y evitar choques entre las fuerzas rusas y estadounidenses.

Tratado nuclear

En tanto, ambos países también estarían negociando un entendimiento informal para seguir respetando los términos del acuerdo nuclear, aunque la prórroga no quedaría legalmente formalizada, según indicaron a Axios tres fuentes al tanto de las conversaciones. Dos de esas fuentes advirtieron que el borrador aún necesita la aprobación de ambos presidentes.

El New START, que expiró a medianoche del miércoles, limitaba el número de ojivas nucleares estratégicas que Estados Unidos y Rusia podían desplegar, así como de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para lanzarlas. “El acuerdo está llegando a su fin. Consideramos que esto es negativo y expresamos nuestro pesar”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, el jueves.

Un misil balístico intercontinental ruso Topol-M avanza por la Plaza Roja durante el desfile por el Día de la Victoria, en Moscú, el 9 de mayo de 2008 YURI KADOBNOV� - AFP�

Al margen de las conversaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi de esta semana, los enviados del presidente norteamericano, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, negociaron el futuro del New START con funcionarios rusos. Según dijo a Axios un funcionario estadounidense: “Llegamos a un acuerdo con Rusia para actuar de buena fe y empezar a discutir de qué manera podría actualizarse [el tratado]”.

Otra persona con conocimiento del tema explicó que, en la práctica, ambas partes aceptarían respetar los términos del acuerdo por al menos seis meses, período durante el cual se abrirían negociaciones para un eventual nuevo tratado.

“En cualquier caso, la Federación Rusa mantendrá su enfoque responsable y exhaustivo hacia la estabilidad cuando se trata de armas nucleares. Y, por supuesto, se guiará principalmente por sus intereses nacionales”, afirmó Peskov.

Las negociaciones entre las potencias nucleares

El New START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dimitri Medvedev, restringía a cada lado a no más de 1550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos, desplegadas y listas para su uso. Ambos países concentran aproximadamente el 85% de las ojivas nucleares del mundo. Originalmente debía expirar en 2021, pero se había extendido por cinco años más. El pacto preveía también amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron.

En septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, había sugerido que ambas partes prorrogaran voluntariamente los términos del acuerdo por un año para dar tiempo a debatir un tratado sucesor, alegando que la expiración del pacto sería desestabilizadora y podría fomentar la proliferación nuclear. Según dijo, Estados Unidos nunca respondió formalmente.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la izquierda, y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, a la derecha, estrecha la mano en una conferencia de prensa en el Castillo de Praga, en Praga, República Checa, el 8 de abril de 2010, tras firmar el tratado Nuevo START para reducir las armas nucleares de bajo alcance Mikhail Metzel - AP

Trump quiere mantener los límites sobre las armas nucleares, pero también indicó su intención de involucrar a China en un posible nuevo tratado. “De hecho, siento firmemente que, si vamos a hacerlo, creo que China debería ser parte”, dijo a The New York Times el mes pasado.

La postura de China

Por su parte, Pekín se resiste a cualquier restricción sobre su arsenal nuclear, más pequeño que norteamericano y el ruso, pero en crecimiento. “Las fuerzas nucleares de China no están en absoluto en la misma escala que las de Estados Unidos y Rusia y, por lo tanto, China no participará en negociaciones de desarme nuclear en la etapa actual”, dijo el jueves el vocero del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino reiteró que mantendrá su estrategia de autodefensa. “China se ha adherido sistemáticamente a una estrategia nuclear de autodefensa, ha respetado la política de no ser el primero en utilizar armas nucleares y se ha comprometido incondicionalmente a no utilizar ni amenazar con utilizar armas nucleares contra Estados no nucleares o zonas libres de armas nucleares”, dijo Lin, y añadió que China mantiene su arsenal al nivel mínimo necesario para la seguridad nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión previa a la cumbre en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, el jueves 30 de octubre de 2025, en Busan, Corea del Sur Mark Schiefelbein - AP

Además dijo que China lamenta la expiración del tratado e insta a Washington a reanudar pronto el diálogo nuclear con Moscú y a responder de forma positiva a la sugerencia de Moscú de que ambas partes continúen por ahora observando los límites fundamentales del tratado. “Esta es también la expectativa general de la comunidad internacional”, dijo Lin.

Temor de la comunidad internacional

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó el miércoles la expiración del tratado New START como un momento grave para la paz y la seguridad internacionales e instó a Rusia y Estados Unidos a negociar sin demora un nuevo marco de control de armas nucleares.

“Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, los dos Estados que poseen la inmensa mayoría del arsenal nuclear mundial”, dijo Guterres en un comunicado. Dijo que la disolución de décadas de logros en materia de control de armas “no podía llegar en peor momento, ya que el riesgo de que se utilicen armas nucleares es el más alto en décadas”.

Además, Guterres señaló que ahora existe la oportunidad de “reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado para un contexto en rápida evolución” y acogió con satisfacción el reconocimiento por parte de los líderes de Rusia y Estados Unidos de la necesidad de evitar el retorno a un mundo de proliferación nuclear sin control. “El mundo espera ahora que la Federación de Rusia y Estados Unidos traduzcan las palabras en acciones”, añadió.

Vista de la ciudad japonesa de Hiroshima antes (izq.) y después (der.) del lanzamiento de la primera bomba atómica, arrojada por un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 -� - AFP�

Activistas de todo el mundo también advirtieron que el final del tratado New START podría desembocar en una nueva carrera armamentística entre las principales potencias nucleares e incitar a China a expandir su arsenal.

Memoria nuclear

Terumi Tanaka, copresidente de Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de los bombardeos nucleares de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki, afirmó que el mundo no es consciente de cuán urgente es este asunto. El grupo pacifista al que pertenece Tanaka recibió el premio Nobel de la Paz en 2024.

“Dada la situación actual, tengo la impresión de que, en un futuro no muy lejano, tendremos una guerra nuclear y avanzaremos hacia la destrucción”, declaró el hombre, de 93 años, en rueda de prensa, junto a varios de sus compañeros activistas.

Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, donde vivía Tanaka, en agosto de 1945. Poco después, Japón capituló y la Segunda Guerra Mundial terminó. Cerca de 140.000 personas murieron en Hiroshima y otras 74.000 en Nagasaki, muchas de ellas por haber estado expuestas a la radiación nuclear. Esa fue la única vez en la que se usaron armas atómicas durante una guerra.

Agencias AFP, AP y Reuters