La reina Máxima de Holanda se unió al Ejército como reservista: qué hay detrás de su decisión

LA HAYA.– La reina Máxima de Holanda sorprendió esta semana con su uniforme militar y fotos que la muestran en diversas situaciones, como con un arma en la mano o entrenando en el agua, en las imágenes oficiales de su nuevo rol como reservista a tiempo parcial del Ejército.

La incorporación de la reina de origen argentino como reservista militar no es ingenua: intenta transmitir un mensaje mientras los países europeos buscan fortalecer sus fuerzas armadas para reducir la dependencia militar del continente de Estados Unidos, en plena tensión con la Casa Blanca de Donald Trump.

“La reina Máxima ha decidido solicitar su ingreso ahora porque nuestra seguridad ya no puede darse por sentada, y ella, como muchos otros, desea contribuir a ella”, dice el comunicado de la Casa Real de este miércoles.

🪖 Koningin Máxima is vandaag gestart met de opleiding tot reservist voor de Koninklijke Landmacht. Zij heeft zich aangemeld omdat ze, net als andere reservisten, een bijdrage wil leveren aan de veiligheid van Nederland. https://t.co/MVPqpPBCSc pic.twitter.com/Yec3woOMgW — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) February 4, 2026

El texto menciona que la edad “también influyó” en la decisión de la reina, ya que tiene 54 años y el límite para alistarse como reservista es de 55.

Según explica la Casa Real, Máxima fue nombrada soldado raso por Real Decreto a partir del 1° de febrero y este miércoles comenzó la formación militar, que terminará este año, cuando recibirá el grado de teniente coronel.

“Al igual que otros reservistas, se desplegará donde sea necesario”, dice el comunicado. Las cuentas oficiales de la monarquía compartieron imágenes que muestran a Máxima practicando tiro, trepando por una cuerda, realizando un entrenamiento acuático de supervivencia en una pileta y marchando en formación.

Mientras Holanda busca incrementar sus filas, el texto de la Casa Real explica: “Los reservistas desempeñan un papel crucial en el apoyo a las fuerzas armadas regulares y pueden ser llamados a filas. Los reservistas están activos en todas las ramas del Ministerio de Defensa, especialmente en épocas de creciente tensión. Servir como reservista es voluntario, pero no está exento de obligaciones. Hay varias sesiones obligatorias, como la participación en ejercicios, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas”.

Los países europeos desplegaron en los últimos meses distintas estrategias para reforzar sus capacidades de defensa. Estados Unidos insiste en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, y los países se han comprometido a aumentar significativamente su gasto militar. Algunos funcionarios también han comenzado a sugerir que la Unión Europea necesitará unas fuerzas armadas más numerosas y unificadas.

La reina Máxima, el miembro más popular de la familia real según las últimas encuestas, ya ha participado en los últimos años en ejercicios de la policía militar, ha visitado en uniforme completo el Regimiento de Ingenieros y se ha sumado a entrenamientos aéreos para la extinción de incendios forestales. En octubre pasado participó en una maniobra de la gendarmería ataviada con ropa de camuflaje.

Además, su hija mayor, la princesa heredera Amalia, fue la primera mujer de la familia real en hacer el servicio militar y el mes pasado fue ascendida a cabo tras finalizar su entrenamiento militar, en una Casa Real con una estrecha relación con las fuerzas armadas. Guillermo de Orange fue el comandante del ejército; los reyes posteriores ejercieron la autoridad suprema. El rey Guillermo Alejandro completó su servicio militar en la Armada Real y luego sirvió en el Ejército Real y en la Fuerza Aérea Real.

Tras la incorporación de Amalia, de 22 años, al Defensity College, el número de solicitudes se duplicó, un fenómeno bautizado por los medios como el “efecto Amalia”. La nueva decisión de la reina podría tener un impacto similar y ayudar a normalizar la figura del reservista, también entre personas de mayor edad.

El entrenamiento militar es bastante común entre la realeza europea, aunque en general lo completan a una edad más temprana, como en el caso de Amalia. La princesa Ingrid Alexandra de Noruega completó recientemente 15 meses de servicio militar. La princesa Isabel de Bélgica terminó un año de Ciencias Sociales y Militares en la Real Academia Militar de Bélgica en 2021. Y muchos miembros de la familia real británica han servido en ella. La princesa Leonor de España se matriculó en la Academia General del Aire y del Espacio y el año pasado completó su primer vuelo militar en solitario.

Refuerzo militar

Al igual que muchos otros países europeos, Holanda ha estado trabajando para expandir su ejército ante la percepción de una amenaza rusa y el deseo de ser más autosuficientes en defensa.

Los tres partidos políticos que liderarán el país tras las recientes elecciones coinciden en este punto. “No aceptamos seguir dependiendo de otros para nuestra protección”, declararon en el acuerdo de gobierno de su coalición de centroderecha.

La coalición expuso sus planes para aumentar el gasto militar al 3,5 % del producto bruto interno (PBI) en 2035, frente al 1,9 % en 2024. Los Países Bajos también quieren ampliar las fuerzas armadas a por lo menos 122.000 efectivos, frente a los menos de 80.000 actuales.

Para fomentar el interés de los jóvenes holandeses en unirse al ejército, el nuevo gobierno planea exigir a todos los jóvenes de 17 años que completen una encuesta sobre su trabajo en el ejército.

“Si esto no arroja resultados suficientes, consideraremos otras medidas, como la reintroducción del servicio militar obligatorio”, según el acuerdo.

Diarios The New York Times y El País