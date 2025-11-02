Egipto inauguró un enorme museo dedicado a su antigua civilización

Cerca de las antiguas pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, el Gran Museo Egipcio fue inaugurado el sábado 1° de noviembre con un gran espectáculo audiovisual tras dos décadas de retraso.

El show, al que asistieron 39 jefes de Estado -entre ellos el rey Felipe VI de España-, combinó luces láser, drones, orquesta sinfónica y bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas.

La puesta en escena entre tecnología y tradición, con mapas digitales, coreografía de drones y un diseño sonoro inspirado en mitos faraónicos, anticipó la exposición de la colección inédita de reliquias de la antigua civilización que se exhibirán en galerías inmersivas, iluminación de precisión y exposiciones de realidad virtual.

A drone display depicting King Tut's mask lights up the sky above the Grand Egyptian Museum during its official opening in Giza, Egypt, on Saturday, Nov. 1, 2025. (AP Photo/Amr Nabil)� Amr Nabil� - AP�

Uno de los momentos más espectaculares fue cuando los drones formaron la palabra “Paz” en el cielo nocturno de Giza en una señal de bienvenida al país a una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales. Más adelante los drones definieron en el cielo el sarcófago de un faraón.

Además, se representaron escenas de ballet y ópera animadas por decenas de artistas y figurantes vestidos con trajes antiguos acompañados de gigantescos fuegos artificiales.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la Historia del presente y del futuro, en nombre de esta antigua patria”, declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, en la gran explanada del edificio de piedra y cristal.

Fuegos artificiales brillaron aliñaron el cielo Giza durante la inauguración del museo Amr Nabil� - AP�

En ese sentido, alabó “el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización”. “Es un testimonio vivo del ingenio de los seres humanos de Egipto”, cerró.

La colección del Gran Museo Egipcio

La construcción del edificio, erigido con apoyo financiero y técnico de Japón, costó más de mil millones de dólares y requirió veinte años de arduos trabajos. Su inauguración se postergó durante dos décadas tras un período de interrupción debido a las circunstancias políticas y sociales que atravesó Egipto a partir de 2011.

El museo alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, entre estatuas y objetos históricos, de la antigua civilización del país que se presentan en los 24.000 metros cuadrados de espacio de exhibición permanente.

La atracción principal es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, con cerca de 5.000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio.

La coreografía de drones fue una de los joyas de la noche inaugural KHALED DESOUKI� - AFP�

Será la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización, que vio sucederse treinta dinastías a lo largo de 5.000 años de historia.

Este martes abrirá al público con la estatua más monumental del museo -83 toneladas de granito y once metros de altura- que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto durante 66 años hace más de 3.000 años.

Además, los visitantes podrán observar a través de un ventanal, el trabajo del laboratorio de conservación, donde se restaura una barca solar de 4.500 años, hallada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

Las autoridades también esperan que la apertura del museo reactive el turismo sacudido en múltiples ocasiones durante la última década y media, desde la revuelta de 2011 hasta las olas de disturbios y ataques terroristas esporádicos que siguieron.

Con “entre 5.000 y 6.000 visitantes diarios” actualmente, “esperamos alcanzar los 15.000”, declaró el ministro de Turismo, Sherif Fathi, estimando un aumento anual de cinco millones de turistas, “la mayoría de los cuales visitarán el museo”.

El gobierno trabaja actualmente en la finalización de un “plan global” de desarrollo para el noreste de El Cairo, que se extenderá desde el nuevo Aeropuerto Internacional Esfinge hasta las pirámides de Saqqara, e incluirá hoteles, restaurantes y centros comerciales, precisó Fathi, eludiendo cualquier pregunta sobre el costo de la ceremonia.

Con información de AFP