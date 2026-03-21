Irán sube la apuesta y lanza misiles a una base estratégica de EE.UU. en el océano Índico a 4000 km de Teherán

TEHERÁN.- En un nuevo giro en la guerra de Medio Oriente, Irán lanzó un ataque aereo hacia la base británico-estadounidense Diego García, en medio del océano índico, a unos 4.000 kilómetros. Aunque el lanzamiento de misiles balísticos no habría logrado su objetivo, la embestida encendió las alarmas en Europa porque supone que la República Islámica dispone de un arsenal que puede llegar mucho más lejos de lo que había reconocido previamente.

Según informó de The Wall Street Journal, Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia. La embestida fue luego confirmada por el Reino Unido que este sábado condenó los “ataques temerarios”.

Si bien ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo - de acuerdo a lo expuesto por varios funcionarios estadounidenses citados en el artículo del WSJ- el ataque podría leerse como una mensaje para Europa, en lo que representa el lanzamiento de misiles de mayor alcance registrado por el país.

A su vez, expone que la República Islámica tiene en su arsenal misiles con mayor alcance del que Irán había admitido.

El mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había asegurado que Irán limitó deliberadamente el alcance de sus misiles a unos 2.000 kilómetros. Incluso, algunos funcionarios israelíes sostenían que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán habían reducido sus capacidades ofensivas. Sin embargo, el nuevo lanzamiento abre una serie de interrogantes sobre esas afirmaciones.

La amenaza de Israel

En medio de la escalada, Israel advirtió este sábado de un inminente aumento de los ataques contra Irán.

Desde el régimen acusaron a Estados Unidos e Israel de haber atacado este sábado el complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

“Tras los ataques criminales de Estados Unidos y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana”, informó este sábado la organización de energía atómica de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

“No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos” en la zona, situada en el centro de Irán, agregó el medio iraní .

Por su parte. el ejército israelí afirmó “no estar al tanto de un ataque” de este tipo.

La planta nuclear iraní de Natanz Agencia AP

Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán, fue alcanzado en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas había dicho que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” del primer incidente.

La planta, ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán, también había sido blanco de ataques aéreos israelíes en laguerra de 12 días de junio pasado.

Israel anticipó intensificar sus ataques (Foto AFP) JALAA MAREY - AFP

Bajo este contexto, el ministro de Defensa israelí Israel Katz advirtió este sábado en una declaración en video que la próxima semana “la intensidad de los ataques” de Israel y Estados Unidos contra el régimen en Irán “aumentará significativamente”.

Base Diego García

Situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, la base Diego García es una de las dos que Reino Unido autorizó para que Estados Unidos use en “operaciones defensivas específicas contra Irán”.

Es una base estratégica construida en la década de los 70′ que ha sido utilizada por las fuerzas de ambos países donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

En 2025, Reino Unido firmó un acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos a Islas Mauricio, pero conservó en arrendamiento la base de Diego García por 99 años.

Donald Trump se opuso al acuerdo de Chagos a principios de esta semana, afirmando que el plan británico de entregar el territorio del Océano Índico al gobierno de Islas Mauricio -un fuerte aliado de China- era “un acto de gran estupidez”.

De hecho estaba previsto que la ley se debatiera en la Cámara de los Lores a fines de enero, pero los conservadores advirtieron que la norma podría violar un tratado de 60 años con Estados Unidos que consagró la soberanía británica sobre el archipiélago en el que además se garantiza que el archipiélago permanezca disponible para ambas partes con fines de defensa.

Agencia AFP y The Wall Street Journal