El acusado de intentar matar a Donald Trump se sacó una foto con municiones y un cuchillo

WASHINGTON.- El hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, se sacó una foto en la habitación del hotel donde se hospedó apenas unos minutos antes del ataque, según precisaron los investigadores en una nueva presentación judicial. En la imagen, puede verse al implicado frente a un espejo, totalmente equipado con una bolsa de municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

Cole Allen llevaba pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando se sacó la foto, frente al espejo en su habitación del Washington Hilton, el lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

El sospechoso de 31 años, residente de Torrance, California, fue detenido cuando pasó corriendo por un cordón de seguridad cerca del salón donde se encontraba el mandatario, lo que provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de proteger el evento.

Esta imagen, incluida en un documento judicial presentado por el Departamento de Justicia el 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen, a la izquierda, dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su celular para sacarse una foto frente al espejo (AP) AGeorge - Department of Justice

La investigación

La difusión de la imagen se da en plena investigación y luego que la fiscalía avanzara con un presentación judicial para solicitar que Allen permanezca bajo custodia.

En primer término, el gobierno aseguró que el presunto atacanta realizó repetidas comprobaciones en línea para seguir el estado de Trump esa noche, incluida la cobertura en vivo del presidente saliendo de su vehículo en el hotel Hilton. Los investigadores dijeron que previamente se enviaron correos electrónicos preestablecidos con un archivo adjunto titulado “Apology and Explanation” (Disculpa y explicación).

Esta imagen, incluida en un documento judicial presentado por el Departamento de Justicia el 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen, a la izquierda, dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su celular para sacarse una foto frente al espejo (AP) AGeorge - Department of Justice

“Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba vulnerar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado representa un peligro inusualmente grave para la comunidad si es liberado en espera de juicio. La falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”, argumentó el subsecretario de Justicia adjunto, Charles Jones.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso el lunes reveló otros detalles sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que el 6 de abril Allen reservó una habitación para él en el hotel de Washington donde el evento se llevaría a cabo semanas después bajo su habitual estricta seguridad. Viajó en tren de costa a costa desde California la semana pasada y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena, con una habitación reservada para el fin de semana.

En las últimas horas, The Washington Post publicó una serie de imagenes de vigilacia que muestran que Cole Tomas Allen aparentemente levantó su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto.

En la secuencia se puede observar como el agente desenfunds su arma dentro de los dos segundos posteriores a la aparición de Allen.

El agente disparó múltiples veces contra Allen –y en dirección general a otros miembros del personal de seguridad mientras Allen corría junto a ellos.

Sin embargo, en el material revisado por The Post no hay indicios de que Allen haya disparado su arma, aunque las autoridades lo han acusado de efectuar un disparo durante la comisión de un delito violento. En las imágenes no se aprecia ningún fogonazo evidente en la boca del cañón de la escopeta antes de que el sospechoso salga del encuadre.

Agencia AP