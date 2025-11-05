El alcalde asesinado en México será reemplazado por su viuda tras violentas protestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que la viuda del alcalde asesinado el fin de semana durante una celebración del Día de los Muertos asumirá su cargo en la alcaldía de la ciudad occidental de Uruapan, en el violento estado de Michoacán.

Sheinbaum indicó durante su conferencia matutina que Grecia Quiroz, viuda del político asesinado Carlos Manzo, asumirá como presidenta municipal de Uruapan en sustitución de su esposo.

La presidenta dijo que acordó con Quiroz apoyar a Uruapan en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" que presentó el martes para reforzar la seguridad en ese estado.

El Congreso del estado occidental de Michoacán sesionará el miércoles para elegir a Quiroz como alcalde de Uruapan para el período 2024-2027.

“Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. La mandataria informó que el martes recibió a Quiroz en la sede presidencial.

La violencia del narcotráfico

El crimen de Manzo, ocurrido la noche del sábado en Uruapan, desató protestas entre el domingo y el martes en esa localidad y las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, donde fueron vandalizados el Palacio de Gobierno y el Congreso del estado. También se produjeron incidentes en Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.

El alcalde, de 40 años, murió en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala en una plaza de su ciudad en medio de decenas de personas que participaban en un festival de velas en las celebraciones del Día de Muertos. El atacante murió en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del funcionario.

“Me arrebataron al padre de mis hijos, pero se equivocaron, esto no se acaba aquí”, dijo el lunes en el entierro de su marido Quiroz, quien pretende continuar con la política de mano dura frente a los cárteles de droga por la que abogaba Manzo.

En los últimos tres años han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, donde ha recrudecido la violencia por la pugna que mantienen varias organizaciones criminales por el control del territorio. En la región, que es la principal productora de palta y limón del país, operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

Carlos Bautista, dirigente del Movimiento Independiente del Sombrero, al que pertenecía Manzo, dijo que la nueva alcaldesa será resguardada por al menos 14 agentes de seguridad. “Es un hecho que no tendría que volver a repetirse”, afirmó sobre el crimen.

Según Bautista, cercano a Manzo, varios representantes del movimiento político que representa han recibido amenazas de muerte en los últimos días de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.

Manzo contaba desde diciembre de 2024 -tres meses después de asumir el cargo- con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.

El alcalde había criticado duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la policía estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en ese estado.

