Suben a 9 los muertos en el accidente aéreo de UPS en Kentucky y difunden un nuevo video del momento de la explosión

LOUISVILLE, Kentucky.– El número de muertos por el accidente de un avión de carga de UPS que se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, ascendió a nueve, según confirmaron este miércoles las autoridades estatales. La cifra podría aumentar a medida que continúan las tareas de rescate entre los escombros.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó en la red social X que se trata de “noticias desoladoras” y pidió a la población acompañar a las familias afectadas “con oraciones, amor y apoyo”. El funcionario confirmó además que 11 personas resultaron heridas, algunas con lesiones de gravedad, y que los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona del accidente.

Kentucky, more heartbreaking news out of Louisville. The number of those lost has now risen to at least 9, with the possibility of more. Right now these families need prayers, love and support. Let’s wrap our arms around them during this unimaginable time. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

El avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, se dirigía al aeropuerto de Honolulu, en Hawaii, cuando se precipitó alrededor de las 17.15 horas del martes (hora local). La aeronave cayó dentro de las instalaciones logísticas de UPS, provocando un incendio masivo que se extendió a negocios vecinos.

Más de 200 rescatistas participaron en las labores de emergencia durante la noche, entre ellos bomberos, policías y personal de la Guardia Nacional. Las imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran una bola de fuego gigante iluminando el cielo de Louisville y una columna de humo negro visible desde varios kilómetros.

Un avión de carga de UPS se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Lousiville

Un video grabado por un testigo muestra cómo el ala izquierda del avión ardía mientras intentaba ganar altura. Segundos después, la nave se inclina y explota. Partes del techo de un edificio cercano aparecieron completamente destruidas.

“Esto fue masivo. Parecía una zona de guerra”, dijo Tom Brooks Jr., dueño de un negocio de reciclaje de metales ubicado en la calle donde ocurrió el impacto. Otro vecino, Bobby Whelan, relató que sintió “como si una bomba hubiese explotado”.

Las víctimas y la investigación

De las nueve víctimas confirmadas, cuatro no estaban dentro del avión, según las autoridades locales. Se encontraban trabajando en empresas cercanas al perímetro del aeropuerto. Varias familias pasaron la noche del martes buscando información sobre seres queridos desaparecidos en un centro de emergencia habilitado por la policía.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, dijo la concejal Betsy Ruhe, quien destacó el impacto emocional que vive la comunidad. “Algunos de esos mensajes de texto que se enviaron anoche probablemente no tendrán respuesta”, agregó.

La aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) asumió la investigación del accidente y envió a un equipo de 28 especialistas a Louisville. En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el vuelo 2976 fue el implicado y que la causa del siniestro “aún no ha sido determinada”.

Expertos en aviación sugieren que el incendio se originó en uno de los motores izquierdos durante el despegue. “Con la cantidad de combustible que transportaba, el avión actuó casi como una bomba”, explicó el abogado aeronáutico Pablo Rojas.

Operaciones suspendidas

UPS suspendió la clasificación de paquetes en su centro logístico de Louisville, el más grande de la compañía en Estados Unidos, con 300 vuelos diarios y más de 400.000 paquetes por hora. La empresa no ha indicado cuándo reanudará sus operaciones.

El aeropuerto internacional permaneció cerrado durante la noche del martes, aunque reanudó gradualmente sus operaciones el miércoles por la mañana. Varias autopistas en torno a la zona continuaban bloqueadas y las escuelas locales suspendieron sus clases por precaución.

Las autoridades redujeron el perímetro de seguridad de 1,6 a 0,4 kilómetros, mientras monitorean la calidad del aire por posibles contaminantes derivados del incendio.

El martes 4 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, se observa un Boeing 737 de UPS estacionado mientras se aprecia una columna de humo proveniente del accidente de un avión de carga de UPS en las cercanías Jon Cherry� - FR171965 AP�

El accidente se produjo en medio del prolongado cierre presupuestal que mantiene paralizadas varias agencias federales, incluida la FAA, lo que ha generado preocupación sobre la disponibilidad de controladores aéreos y personal técnico.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el martes sobre el “caos masivo” en el sistema de aviación estadounidense y calificó las imágenes del siniestro como “desgarradoras”.

UPS Airlines, la división aérea de la firma, opera una flota de casi 500 aeronaves. El mes pasado, otro avión de carga de la compañía se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, provocando la muerte de dos personas.

Mientras la comunidad de Louisville intenta reponerse del impacto, las autoridades continúan removiendo escombros y tratando de identificar a las víctimas. “Cualquiera que haya visto el video sabe lo violento que fue este accidente”, afirmó el gobernador Beshear. “La magnitud del desastre dejará una huella duradera en Kentucky”, declaró.

Agencias AP, AFP y DPA