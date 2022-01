¿El análisis de la voz es más eficaz que un hisopado para detectar el Covid?

ROMA.- ¿El análisis de la voz puede detectar mejor la existencia de Covid y long Covid, que un test de hisopado? Sí. Aunque parezca increíble, llegó a esta conclusión una investigación italiana realizada por la Universidad romana de Tor Vergata y el Centro Nacional de Investigaciones de Pavia, que descubrió que el coronavirus puede ser relevado directamente a partir de la voz, aprovechando un celular y la inteligencia artificial.

“También una investigación del MIT de Boston estimó que los hisopados nasales tienen un nivel de confiabilidad promedio de entre el 40 y el 86%, mientras que nuestro sistema llega al 90% y en el futuro podremos mejorar aún más”, explicó Giovanni Saggio, docente de electrónica en la Universidad de Tor Vergata, autor, junto a otros colegas, de la investigación Machine Learning-based Voice Assessment for the Detection of Positive and Recovered COVID-19 Patients, publicada en noviembre en la revista científica Journal of Voice.

Según destacó hoy el diario La Repubblica, en verdad en el mundo ya existen diversas realidades que apuntan a la voz como instrumento para realizar diagnósticos de diversas patologías.

Saggio explicó que el algoritmo que desarrolló junto a otros colegas ingenieros logra detectar esas anomalías de la voz que hacen comprender si uno está sano o contagiado de Covid o de Covid largo.

Grabando la voz de una persona es posible analizar tres dominios: las variaciones en el tiempo, las variaciones de las frecuencias y cuán habituales son las frecuencias.

“El análisis permite poner en evidencia ciertas características, como por ejemplo la frecuencia fundamental, las armónicas y la relación señal/ruido que contiene hasta 6370 elementos”, indicó el experto, al precisar que los elementos que son objeto de variación con relación al Covid u otras patologías son al máximo treinta.

De una grabación de la voz –que siempre es condicionada por elementos concurrentes a la emisión de los sonidos, como el aparato respiratorio y demás músculos-, los algoritmos de inteligencia artificial logran extrapolar los parámetros clave y sus relaciones. Luego, establecen un porcentaje confiable de positividad o negatividad al Covid.

El método

Saggio contó que comenzó en 2009 a concentrarse en el tema de cómo la voz puede llegar a cambiar de acuerdo a una patología. “Primero junto a médicos de la India investigué la fiebre amarilla y la tuberculosis, después seguí con el Parkinson, disfonía y disfagia y ahora Covid”, contó.

“Se trata de patologías que se reflejan con señales más o menos evidentes en la voz y en el peso jerárquico de estos treinta parámetros clave identificados. Los pacientes de Parkinson, por ejemplo, no tienen manifestaciones a través de las vías respiratorias, sino que, en forma indirecta, es la parte muscular que condiciona la respiración a través de una pauta reconocible”, agregó.

Al principio de la investigación, los científicos italianos utilizaron micrófonos y sistemas de grabación profesionales en ambientes controlados, para obtener muestras audio de alta resolución. Esto les permitió identificar los parámetros clave. Pero después, comenzaron a utilizar smartphones normales, con resultados igualmente buenos.

El método consiste en pedirle al usuario sentarse y apoyar sobre la mesa de su casa el teléfono celular para luego grabar un audio con la lectura de dos refranes, una serie de vocales sostenidas, un golpe de tos, que luego debe ser enviado.

“De los 210 casos del estudio, ahora hemos alcanzado el cuádruple. Y más aumentarán en el tiempo, más nuestro sistema será confiable”, subrayó Saggio, que contó que ya están investigando el tema de las diversas variantes de Covid y trabajando para el desarrollo de una app.