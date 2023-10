escuchar

El Banco Central de Uruguay (BCU) inició este miércoles una investigación de oficio para determinar si Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, realizó de manera directa o indirecta un pago por unos 20 millones de dólares en Uruguay a su exesposa Jésica Cirio por el divorcio entre ambos. Así fue confirmado por los medios uruguayos El Observador, El País y Telemundo, en base a voceros del BCU.

Fue la diputada Graciela Ocaña quien motivó el inicio de la investigación: la legisladora presentó un escrito ante Jorge Chediak, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay en el que solicita que se investigue si ese dinero, en caso de existir y haber sido enviado, está relacionado con el lavado de dinero. También pidió que se indague si el dinero proviene de alguna actividad ilícita del exfuncionario del Gobierno de Axel Kicillof.

“En la denuncia que realice se puede apreciar que en el mes de septiembre último, Insaurralde, por entonces alto funcionario público de la provincia de Buenos Aires, realizó un viaje de lujos extremos a Marbella junto a su nueva pareja Sofia Clerici. En ese viaje habría alquilado un yate llamado “Bandido”, cuyo costo es de 5.250 euros por 4 horas”, destacó la diputada de Juntos por el Cambio (JxC), según recoge El País de Uruguay.

La diputada nacional Graciela Ocaña Archivo

La actual diputada nacional, que encabezó la lista de legisladores de la ciudad de Buenos Aires de la boleta que llevó a Martín Lousteau como candidato a jefe de Gobierno en las elecciones primarias del pasado agosto, aseguró que el político oriundo de Lomas de Zamora también le habría efectuado suntuosos regalos a Clerici, como relojes de la marca Rolex, carteras Louis Vuitton y pulseras marca Gucci.

La última declaración jurada del exintendente de Lomas de Zamora, según recordó Ocaña en su presentación, es de mediados de 2022 y revela que Insaurralde tiene un solo inmueble y una participación en una sociedad comercial, pero que no le genera ingresos. Además, “declara ingresos en pesos argentinos en el último año por menos de lo que equivaldrían a US$ 5.000 y ahorros en pesos argentinos que al tipo de cambio de hoy no superan los US$ 1.000″, según el escrito que cita el medio uruguayo.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

A medida que pasan los días, se conocen nuevos detalles de este caso, que se convirtió en un escándalo luego de que Clerici subiera fotos y videos a sus redes sociales junto al político en su viaje por Europa.

Según pudo saber LA NACION, Los informes que recibió la Justicia permitieron establecer que Insaurralde viajó por la línea aérea Iberia el 15 de septiembre y regresó el 21 de septiembre. Clerici, en cambio, viajó el 7 de septiembre, a comienzos de mes y regresó el mismo día que Insaurralde, pero en vuelos separados, ya que la mujer lo hizo por Air Europa.

El fiscal que investiga el caso, Sergio Mola, imputó a Insaurralde y a Clerici por el presunto delito de lavado de dinero luego de que se publicaron fotos de ambos realizando gastos ostentosos en Marbella. Además, el fiscal planteó que el juez Villena, que recibió la primera denuncia por este caso, debe apartarse del expediente por tener amistad íntima con Insaurralde y porque la primera esposa del exfuncionario es prosecretaria en el juzgado.

El fiscal Sergio Mola, durante el juicio de la causa Vialidad

La denuncia de Mola, quien asistió al fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad que tuvo como principal acusada a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es la denuncia que más avanzada se encuentra entre las numerosas presentaciones judiciales en los tribunales que recibió el exfuncionario bonaerense.