El constituyente Mario Silva criticó al presidente argentino por restarle importancia a la carta que envió Maduro tras la muerte de Maradona y alabar a la del presidente francés Emanuel Macron Crédito: captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 10:51

CARACAS.- El titular de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del poder en Venezuela, Diosdado Cabello , criticó una vez más al presidente argentino, Alberto Fernández , a quien tildó de "tibio y frío" y a quien comparó con el expresidente Mauricio Macri.

En su programa semanal en la televisión pública de Venezuela (VTV), Con el mazo dando, Cabello dijo que hay "falta de solidaridad" por parte del gobierno de Fernández con el gobierno chavista.

Diosdado Cabello criticó a Fernández por su "tibieza" en su programa El mazo dando Fuente: Archivo

"Muchos están peleados ahí con el presidente. El presidente de la Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa' frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner", dijo Cabello.

Cabello continuó: "No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores... están en la mira del imperialismo".

Cabello no fue el único que criticó al presidente argentino. El sábado por la noche, en el canal del Estado, el constituyente Mario Silva profirió duros insultos contra Fernández. "El presidente de la Argentina no representa al pueblo argentino y al luto de Diego Armando Maradona", dijo Silva en su programa la Hojilla.

Silva atacó a Fernández por la difusión que envió el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la muerte de Diego Armando Maradona. En su carta Macron alude a la relación que Maradona tuvo en los últimos años con Fidel Castro y Hugo Chávez. "Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos. Pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de la derrota; es en la cancha donde Maradona hizo la revolución", escribió Macron.

"Nos da asquito aquello que se distancia de la revolución bolivariana o del comandante Fidel Castro o del comunismo, hablan solamente de fútbol, cosa que es válida, pero cuando nosotros vemos un presidente como Alberto Fernández colocar una loa casi que babosa para los comentarios tan 'hermosos', tan 'preciosos' de Macron y no decir nada de la carta sentida que le envió al pueblo argentino y no al presidente, porque el presidente de la Argentina no representa al pueblo y al luto de Diego Armando Maradona".

"A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro como legítimamente electo. Lo que nos da mucho asco es la acción suya, hacerse el tonto, el pendejo . Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida sobre nuestro Diego Armando Maradona...", dijo Silva.

"Nosotros fuimos consecuentes con la Argentina mucho tiempo. Nosotros hemos estado al lado del pueblo argentino en sus luchas, y es muy mezquina esa actitud de parte del presidente argentino ¿Qué busca? ¿Caerle bien al Fondo Monetario Internacional (FMI), a los sectores empresariales de la Argentina?", reclamó Silva

Conforme a los criterios de Más información