El desgarrador mensaje de una influencer tras la muerte de su hija: “No estaba lista para mirar lo que vi”

Hudson es una popular bloguera que, con el tiempo, ha conseguido una gran presencia en las redes a nivel internacional. Con un poco más de 700 mil seguidores, siempre disfrutó de compartir paisajes, viajes y postales de sus hobbies y aquellas cosas que disfrutaba de su día a día.

Sin embargo, un día su vida se transformó. La noticia de su embarazo cambió su día a día y modificó por completo su rutina y su contenido. Los paisajes se transformaron en ecografías; las fotos en un café o con amigos, en el crecimiento de su pequeña; y las aventuras y los lugares nuevos por descubrir, en tardes de juegos y siestas en familia.

Lamentablemente, cuando tenía apenas diez meses, la pequeña Eliza había sido diagnosticada con un cáncer muy agresivo llamado tumor rabdoide. A partir de ese momento, las redes de Kate fueron utilizadas para dar a conocer la enfermedad y divulgar el proceso por el cual su hija estaba pasando.

Cuentas de apoyo surgieron para costear los tratamientos y desde todas partes del mundo recibieron fuerzas en este duro camino que, como familia, atravesaban todos los días. Sin embargo, en los últimos días se conoció una terrible noticia: Eliza, de apenas dos años de edad, murió.

“No sé cómo vamos a seguir sin ti. Sé que prometimos que seríamos valientes, pero estamos destrozados aunque sabemos que ya no estás sufriendo”, escribió Hudson en una desgarradora despedida en redes. “No estaba lista para mirar lo que vi. Quería correr atrás tuyo pero no pude. Tengo que aceptar esta nueva realidad, no creo que nunca esté lista para seguir adelante. Quiero creer que estás en algún lugar con mi papá y hermana”, finalizó.

LA NACION