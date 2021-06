El dolor de Damián Betular por la muerte de un amigo: “En un segundo no estás más”

Damián Betular atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Primero brilló como jurado en Bake Off Argentina, hoy lo hace evaluando los platos de los participantes en MasterChef Celebrity (Telefe). Este martes, el pastelero habló sobre una experiencia de vida desgarradora: la muerte de su mejor amigo en un accidente de tránsito.

En diálogo con Matías Martin para su programa radial Todo Pasa (FM Urbana play), el chef de Duhau Pâtisserie, la pastelería del Palacio Duhau, habló de los inicios de su carrera y de una tragedia que ocurrida en 2019, en Colombia, que se cobró la vida de una persona que quería mucho, de solo 38 años.

“Yo comencé mi carrera en el (hotel) Hyatt hace nueve años. Con Federico [Ferrari] éramos como hermanos, teníamos esa convivencia de estar juntos durante 14 horas. También hacíamos viajes. El trabajaba del lado del Palacio Duhau y yo de la torre de Posadas. A él lo transfirieron a Montevideo y después a Bogotá. Yo me iba a trabajar allá pero, como a mí me gusta mucho la Argentina, decidí quedarme”, comenzó relatando Betular, que este miércoles deberá decidir al nuevo ganador del concurso televisivo de cocina.

Luego, contó cómo fue que se enteró de la horrible noticia del accidente de su amigo. “Un día estaba en una reunión y me llaman: ‘¿Podés venir un minuto?’. Ahí fue cuando me dijeron que había muerto en un accidente de tránsito. Mi reacción fue ‘no puede ser’. Era un tipo maratonista con dos hijos hermosos”, recordó.

Damián Betular participó de la sección #SinAuriculares del programa radial Todo Pasa, por Urbana Play Instagram: @todopasa1043

Betular reconoció que la ausencia de Federico le duele hasta la actualidad y detalló cómo cambió su vida esta fatalidad. “Hasta el día de hoy yo lo tengo muy presente. Me demostró aun más que todos los días yo me tengo que levantar y tratar de pasarla lo mejor posible, tratar de ser feliz y si es posible hacer feliz al otro en ese mismo día”, sostuvo.

En este sentido, el pastelero afirmó que no le es fácil hacerlo pero que se lo puso como desafío. “Decirlo es simple, implementarlo muchas veces me es difícil. Pero todos los días trato y lucho por eso. En un segundo no estás más. Por eso disfruto y si se puede hacer feliz a otra persona durante el día, misión cumplida”, explicó con dolor.

LA NACION