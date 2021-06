El triste mensaje de Gianinna Maradona después del primer Día del Padre sin Diego

A pocos días de que se cumplan siete meses de la muerte de Diego Maradona y algunos días después de pasar el Día del Padre sin él, su hija Gianinna escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para expresar el dolor que sintió por la ausencia del astro.

El fin de semana pasado, la hija del Diez eligió resguardarse en la intimidad de su hogar. Recién este miércoles, un día después de que se cumplieran 35 años del famoso gol a los ingleses en el Mundial de México 1986, y luego de ver todos los homenajes que le hicieron a su padre, Gianinna agradeció a todos los que le hicieron llegar su amor en medio de tanta amargura.

La hija del astro escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para expresar todo el dolor que sintió sin la presencia de su progenitor en el día del padre Instagram @giamaradona

“Cuando pasan estas cosas que a mí me pegan fuerte, me dejan unos días de cama, me abstraigo refugiándome en ellos. Agradezco fuerte los homenajes tan hermosos que le hicieron a mi papá. Piel de pollo es poco. Lloré sin parar”, manifestó la hija del astro en una historia de su cuenta de Instagram.

Y a continuación, le habló directamente a su papá. “Cómo se te extraña enano gigante. Leyenda del fútbol, mi superhéroe favorito. Mi papito lindo, estoy segura que desde arriba sonreíste. Como todavía no se puede correr al cielo para abrazarte una vez más, gritamos el gol y a la noche te prendimos el fogón, porque homenajearte es tenerte presente siempre”, escribió.

La semana pasada, poco antes del Día del Padre, Gianinna había expresado que no se sentía preparada para afrontar la fecha y tampoco para escuchar las declaraciones de los imputados en la causa que investiga la muerte del ídolo.

“¿Cómo ellos viven y vos no? ¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué sus hijos el domingo pueden saludarlos y nosotros no podemos saludarte a vos? Tantas cosas no tienen explicación. Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 duérmanme. No estoy lista”, indicó en su mensaje en relación con las declaraciones que ya hicieron los imputados por la muerte del exentrenador de la Selección argentina, y al testimonio que brindará el médico Leopoldo Luque el 28 de junio.

En el marco de la causa que investiga la muerte del astro, ya pasaron por los juzgados los enfermeros Omar Almirón y Gisella Dahiana Madrid, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, y Nancy Forlini, el nexo entre el staff médico y la prepaga de Diego. El miércoles 23, le tocará el turno al psicólogo Carlos Díaz, el 25 a la psiquiatra Agustina Cosachov y, el 28 a Luque, con quien la familia mantuvo varios enfrentamientos mediáticos desde el fatídico fallecimiento del extécnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

LA NACION