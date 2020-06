Manifestantes marchan cerca de la Casa Blanca, en contra del racismo en todas sus formas Fuente: AFP

Merriam-Webster, uno de los diccionarios más reconocidos del idioma inglés, cambiará su definición de racismo a partir del pedido de una joven afroamericana.

Kennedy Mitchum , una joven negra recientemente graduada de la Universidad de Drake, en Iowa, le sugirió a la editorial especializada en diccionarios que incluya en su definición de racismo una referencia a la opresión sistemática.

La petición se vincula con el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de la Policía de Minneapolis, hecho que desató decenas de protestas en los Estados Unidos.

Un editor de Merriam-Webster le contestó a Mitchum, diciendo que la editorial actualizaría el texto. La idea se le ocurrió a la joven afroamericana luego de ver cómo varias personas aseguraban no ser racistas, señalando la definición de ese diccionario como fundamento.

"Estaba hablando en mis redes sociales sobre racismo y sobre las cosas que iba experimentando en mi propia escuela y en mi universidad", dijo Mitchum a la BBC . "Había muchas actitudes que eran racistas pero no tan evidentes", agregó

"Un troll me mandaba mensajes diciéndome, 'tú no entiendes lo que es realmente el racismo'", agregó, recordando un intercambio que tuvo lugar cuatro años atrás. En ese entonces, sus detractores le copiaban la definición de racismo, y decían que no se consideraban racistas por no creer que pertenecían a una raza superior.

"Me decían: 'Estás en la universidad, tú también tienes privilegios'. Yo respondía que no se trataba de eso, sino de los obstáculos que tuve que sobrepasar debido al color de mi piel, y a los sistemas que están instalados", puntualizó.

El pasado 28 de mayo, a tres días del asesinato de George Floyd, Mitchum le envió un mail a Merriam-Webster, señalando que el racismo es "el prejuicio combinado con el poder social e institucional. Es un sistema de ventajas basado en el color de piel".

La respuesta de la editorial estadounidense llegó al día siguiente. En ella, se comprometieron a hacer una revisión, y le aseguraron a la joven que la cuestión sería abordada lo antes posible.

La definición actual de racismo

1. La creencia de que la raza es el determinante principal de los rasgos y capacidades humanas y que las diferencias raciales producen una superioridad inherente a una raza en particular.

2. a) Una doctrina o programa político basado en la asunción del racismo y diseñado para ejecutar sus principios.

b) Un sistema político o social basado en el racismo.

3. Prejuicio racial o discriminación.