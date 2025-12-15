Revelan que María Corina Machado sufrió una fractura vertebral durante su arriesgada salida de Venezuela

OSLO.– La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que abandonó Venezuela la semana pasada, según confirmó el lunes su vocera.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 Heiko Junge - NTB Scanpix

“Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten. “Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó. Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero durante la temerosa travesía que la llevó a Oslo.

Una fuga peligrosa

Tras su llegada a Noruega la semana pasada, Machado tuvo que ser examinada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo por lesiones sufridas durante el viaje, según informó el medio local. Entre otras, los médicos detectaron una fractura en una de sus vértebras.

“Se cree que el estado está relacionado con las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas”, declaró a Aftenposten una fuente familiarizada con el caso.

Maria Corina Machado en la muestra oficial del Comité Nobel de la Paz en Oslo Lise Åserud� - NTB Scanpix�

Según el medio, la lesión obliga a Machado a prolongar su estadía en el país nórdico a la espera de recomendaciones médicas sobre como proceder y tratar la herida. Sin embargo, la galardonada aún pretende regresar a su país cuando estén dadas las condiciones, según una fuente del medio.

“Tiene la firme intención de volver a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue plenamente comprometida con su trabajo político y democrático. Al mismo tiempo, seguirá los consejos que reciba de sus médicos”, afirmaron al Aftenposten.

La propia Machado confirmó su intención de regresar a Venezuela, dónde había permanecido oculta en la clandestinidad por más de un año antes de reaparecer en Oslo. La líder opositora debió desaparecer del ojo público en 2024, cuando fue proscripta de participar en las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado con facilidad la interna de su partido.

El rey Harald V de Noruega, la reina Sonja y el príncipe Haakon, junto a Machado en Oslo HEIKO JUNGE� - NTB�

“Cuando vuelva hay dos posibilidades (…).Si todavía está el régimen, cuando vuelva estaré con mi gente y ellos [la dictadura] no van a saber dónde estoy. Ya sabemos cómo hacer eso”, declaró la líder opositora ante la prensa el fin de semana.

Por el momento, no está claro cuánto tiempo deberá permanecer en Noruega ni dónde recibirá la atención médica necesaria.

El Hospital Universitario Ullevål se negó a confirmar o desmentir si había examinado a Machado.

“Por razones vinculadas a las normas obligatorias de privacidad y confidencialidad, no podemos responder a ese tipo de consultas, ya sea que se refieran al rey Salomón o a un ciudadano común”, declaró el responsable de prensa Anders Bayer.

María Corina Machado asiste a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 Lise Åserud - NTB Scanpix

Según reconstrucciones de medios norteamericanos, la laureada salió de Venezuela el lunes pasado para embarcarse en una travesía por tierra, mar y aire con destino a Oslo. Aunque no logró llegar a tiempo para recibir el Nobel en persona –que fue aceptado por su hija Ana Corina Sosa Machado en su representación–, Machado logró burlar el control del régimen chavista.

La fuga consistió en un primer trayecto por tierra, en el que Machado y dos acompañantes sortearon diez retenes militares con la líder opositora disfrazada para engañar a los agentes antes de llegar a un pueblo costero de Venezuela.

A partir de ahí, inició la travesía por mar, en la que se cree la opositora sufrió la lesión vertebral.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a la multitud reunida frente al Grand Hotel, en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025 Jonas Been Henriksen - NTB Scanpix

“Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero ciertamente no era agua en la que quisieras estar… cuanto más altas las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, dijo sobre las pobres condiciones climáticas del viaje el director de la empresa privada que llevó a cabo la “extracción” de la líder opositora, Bryan Stern, en una entrevista el miércoles con CBS News.

Una vez atravesada la odisea náutica, Machado llegó finalmente a la isla caribeña de Curazao, donde tomó un avión en dirección a Noruega.

