El Ejército israelí publica un mapa del territorio del sur del Líbano bajo su control

JERUSALÉN.– El Ejército israelí publicó por primera vez el domingo un mapa de su nueva línea de despliegue dentro del Líbano, que deja bajo su control a decenas de aldeas libanesas, en su mayoría abandonadas, pocos días después de que entrara en vigor un alto el fuego con el grupo terrorista Hezbollah.

No hubo comentarios inmediatos de funcionarios libaneses ni de Hezbollah, respaldado por Irán, tras la publicación israelí. Tel Aviv y Beirut acordaron el jueves un alto el fuego, impulsado por Estados Unidos, en los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah.

⭕️ REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.



5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites… pic.twitter.com/eibA2pgDHe — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

El acuerdo, que siguió a las primeras conversaciones directas en décadas entre Israel y el Líbano el 14 de abril, busca facilitar negociaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán, aunque las fuerzas israelíes pretender mantener sus posiciones en el sur del Líbano.

De este a oeste, la línea de despliegue que aparece en el mapa se adentra entre cinco y diez kilómetros desde la frontera en territorio libanés, donde Israel ha dicho que planea crear una denominada “zona de amortiguación”.

Las fuerzas israelíes han destruido aldeas libanesas en la zona, afirmando que su objetivo es proteger a las ciudades del norte de Israel de ataques de Hezbollah. También ha creado zonas de amortiguación en Siria y en Gaza, donde controla más de la mitad del enclave.

Personas permanecen junto a una grúa al lado de un edificio dañado durante un ataque aéreo israelí, en los suburbios del sur de Beirut, el Líbano, el 19 de abril de 2026 - - AFP

“Cinco divisiones, junto con fuerzas de la Armada israelí, están operando simultáneamente al sur de la línea de defensa avanzada en el sur del Líbano con el fin de desmantelar infraestructuras terroristas de Hezbollah y evitar amenazas directas a las comunidades del norte de Israel”, dijo el Ejército en un comunicado que acompañó al mapa.

Consultado sobre si las personas que huyeron de los bombardeos israelíes podrían regresar a sus hogares, el Ejército israelí declinó hacer comentarios.

Advertencia israelí

Civiles libaneses han podido acceder a algunas de las aldeas que quedan sobre o más allá de la línea fijada por Israel, pero las fuerzas israelíes siguen impidiendo el acceso a la mayoría de las que están al sur de esa línea, dijo una fuente de seguridad libanesa.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el domingo que las viviendas en la frontera utilizadas por Hezbollah serán demolidas y que “cualquier estructura que amenace a nuestros soldados y cualquier camino sospechoso de (estar sembrado con) explosivos debe ser destruido de inmediato”.

Un hombre se lava la cara fuera de su carpa en un campamento informal para desplazados en la zona costera de Beirut, el Líbano, el 19 de abril de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

Katz dijo que, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dieron al Ejército israelí instrucciones de emplear “toda su fuerza” en el Líbano, incluso durante el alto el fuego en vigor, en caso de que sus tropas se enfrenten a una amenaza.

“Hemos dado instrucciones a las FDI [Fuerzas de Defensa israelíes] para que actúen con toda su fuerza, tanto por tierra como por aire, incluso durante el alto el fuego, con el fin de proteger a nuestros soldados en Líbano ante cualquier amenaza“, declaró Katz durante un acto en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel.

Un joven se sienta en la parte trasera de un camión mientras personas desplazadas cruzan el puente Qasmiyeh en dirección a Sidón, en el Líbano, el 19 de abril de 2026 MAHMOUD ZAYYAT - AFP

Aunque algunos residentes desplazados del sur del Líbano han regresado a sus hogares, muchos dudan en volver ante la incertidumbre sobre la tregua de diez días, que entró en vigor el viernes y puso fin a semanas de combates.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbollah abrió fuego en apoyo de Teherán, lo que provocó una ofensiva israelí que ha matado a más de 2100 personas, incluidos 177 chicos, y ha obligado a más de 1,2 millones a huir, según las autoridades libanesas.

Un hombre inspecciona su auto dañado en un ataque aéreo israelí previo durante un alto el fuego entre Hezbollah e Israel, en el sur del Líbano, el 19 de abril de 2026 Bilal Hussein - AP

Hezbollah no ha dado a conocer sus cifras de bajas. Al menos 400 de sus combatientes habían muerto hasta finales de marzo, según fuentes cercanas al grupo.

El grupo terrorista ha lanzado cientos de cohetes y drones contra Israel. Sus ataques mataron a dos civiles en Israel, mientras que 15 soldados israelíes han muerto en el Líbano desde el 2 de marzo, según Israel.

Agencias AFP y Reuters