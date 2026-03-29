Israel avanza en su plan de dividir al Líbano y ocupar el sur del territorio

BEIRUT.– Los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes del último mes han aislado en gran medida el sur del Líbano del resto del país, despoblando decenas de ciudades y dañando servicios públicos esenciales que son vitales para los residentes que aún permanecen en la zona.

Esta semana, Israel anunció que se apoderaría del sur del Líbano hasta el río Litani para crear una “zona de amortiguación” contra el grupo armado libanés Hezbollah, que arrastró al Líbano a la guerra regional al disparar contra Israel el 2 de marzo en solidaridad con su aliado Irán.

El anuncio ha desatado profundos temores ante una prolongada ocupación israelí del sur, que estuvo ocupado por el ejército israelí durante más de dos décadas, hasta el año 2000.

El ejército israelí ya había ordenado a toda la población del sur —casi una décima parte del territorio libanés donde viven cientos de miles de personas— que se dirigiera al norte, en la mayor orden de evacuación emitida hasta la fecha por Israel para el Líbano.

En todo el Líbano, los ataques aéreos israelíes han causado la muerte de más de 1100 personas, según el Ministerio de Sanidad, y las órdenes de evacuación han desplazado a más de un millón.

Israel afirma que está atacando instalaciones utilizadas por Hezbollah, acusando al grupo respaldado por Irán de poner en riesgo a la población civil al instalar armamento militar en zonas pobladas. Asegura que toma precauciones advirtiendo a los civiles con antelación que abandonen la zona. Hezbollah ha negado utilizar infraestructura pública como instalaciones militares.

Al entrar la guerra en su segundo mes, una sensación de desesperación se ha apoderado de algunos libaneses que huyeron de sus ciudades natales en el sur.

Un periodista transporta equipo de seguridad quemado tras un ataque aéreo israelí contra un automóvil que acabó con la vida del corresponsal de la cadena de televisión Al-Manar de Hezbolá, Ali Shoeib, la reportera de la cadena Al-Mayadeen, Fatima Ftouni, radicada en Beirut, y su hermano, el videoperiodista Mohammed Ftouni, en la ciudad de Jezzine, al sur del Líbano, el sábado 28 de marzo de 2026. Mohammed Zaatari - AP

“Una vez que separen Litani de Beirut, se acabó, ¿cómo volverá la gente a sus hogares?”, dijo Samar Jawlani, una mujer de 50 años desplazada de la histórica ciudad portuaria sureña de Tiro.

El aislamiento del sur comenzó menos de dos semanas después del inicio de la guerra, cuando Israel empezó a atacar puentes sobre el río Litani que, según afirmaba, estaban siendo utilizados por Hezbollah para transportar armas a los frentes del sur.

Desde entonces, al menos siete puentes en el sur del Líbano han sido destruidos o gravemente dañados en ataques israelíes, seis de los cuales se encuentran directamente sobre el río Litani.

Las Naciones Unidas han declarado que la destrucción de puentes ha dejado a decenas de miles de personas aisladas en el sur del Líbano, fuera del alcance de los convoyes humanitarios que intentan entregar ayuda esencial.

Personal de primeros auxilios aparece en el lugar de un ataque aéreo israelí contra la aldea libanesa de Kfar Roummane, en el sur del país ABBAS FAKIH - AFP

Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch en el Líbano, declaró a la agencia Reuters que el derecho internacional prohíbe los ataques contra infraestructuras si el daño a la población civil es excesivo, incluso si dichas infraestructuras se utilizan con fines militares. Advirtió de una “catástrofe humanitaria” si el sur queda totalmente aislado del resto del Líbano.

Diana Moukalled, periodista libanesa, contó que solía cruzar el puente costero de Qasmiyeh para visitar su pueblo en el sur del Líbano. El puente fue atacado dos veces por Israel el 22 de marzo.

“Los puentes no son solo cemento y hierro; son el recuerdo de un camino y un vínculo silencioso entre nosotros y los lugares que amamos”, escribió Moukalled en X.

“Bombardear puentes no solo corta una carretera; destruye esa simple sensación de que siempre hay una forma de volver atrás.”

A medida que la guerra se prolongaba, las infraestructuras sanitarias y energéticas comenzaron a quedar fuera de servicio.

En el sur, cuatro hospitales sufrieron daños parciales durante la guerra, según la Organización Mundial de la Salud. Dos permanecen completamente cerrados. Un ataque israelí contra un centro de atención primaria en la ciudad sureña de Borj Qalaouiya, el 13 de marzo, causó la muerte de 12 médicos, paramédicos y enfermeros, según el Ministerio de Salud del Líbano.

En total, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 40 trabajadores sanitarios, muchos de ellos en el sur del Líbano, según informó el ministerio.

“El personal de primera línea, los trabajadores sanitarios y la infraestructura civil, incluidos los centros de salud, están protegidos por el derecho internacional humanitario”, declaró Imran Reza, coordinador humanitario de las Naciones Unidas para el Líbano. “Estamos presenciando pérdidas inaceptables”.

Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 28 de marzo de 2026. JALAA MAREY - AFP

La guerra ha dejado fuera de servicio dos centrales eléctricas clave en el sur del Líbano: una fue alcanzada por un ataque israelí el 19 de marzo y la otra es inaccesible debido a las operaciones terrestres israelíes en la zona, según la autoridad eléctrica libanesa. Dos estaciones de agua en el sur también están fuera de servicio, según la empresa de abastecimiento de agua del sur del Líbano: una resultó dañada por un ataque israelí y la otra es inaccesible debido a las operaciones terrestres israelíes.

Si bien la infraestructura energética puede, en circunstancias limitadas, ser un objetivo militar legítimo, los ataques también pueden violar el derecho internacional en los casos en que tengan un impacto desproporcionado, intencionado o previsible, en la población civil, según han señalado expertos en derecho.

En el actual conflicto de Medio Oriente, “parece existir una clara intención de atacar instalaciones vitales de suministro civil, dañando gravemente o perjudicando los intereses económicos nacionales e internacionales. Esto, a su vez, tendrá consecuencias negativas para la población civil. No se trata de un objetivo militar directo, necesario ni proporcionado, y por lo tanto, es ilegítimo”, declaró el fiscal penal internacional Nigel Povoas KC.

Los daños sistemáticos a infraestructuras clave y el impacto en la población civil constituyen “una de las escaladas más graves desde principios de marzo y suscitan una creciente preocupación por el riesgo de una ocupación prolongada”, advirtió la OMS esta semana.

Incluso antes de la guerra, la infraestructura pública libanesa sufría de una grave falta de financiación y un abandono crónico. Los libaneses temen que la reconstrucción de lo que se está destruyendo ahora pueda llevar décadas.

Pero el profundo apego que los libaneses del sur sienten por su tierra es difícil de borrar.

Ammar Mazeh, un funcionario local de la ciudad de Barish, al sur del río Litani, declaró a Reuters que se encontraba refugiado en el este del Líbano, pero que encontraría la manera de regresar a casa pasara lo que pasara.

“Hay muchas maneras de llegar al pueblo. Nadaremos hasta allí si es necesario.”

Agencia Reuters