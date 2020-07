Él es iraní, ella israelí y no encuentran país para vivir su amor en paz

La israelí Lital Benhaim, de 36 años, y el iraní Vinas, de 31 años se conocieron hace dos años y están varados en Chipre Crédito: Facebook

Lital Benhaim, una israelí de 36 años, y Vinas, un iraní de 31 años, están enamorados. Pero sus países están en guerra. Se conocieron hace más de dos años en un festival internacional de danza en Turquía. Durante meses, deambularon juntos desde Georgia hasta Armenia y Turquía, permaneciendo solo mientras sus visas de turista lo permitieran. "No hay tantos países que acojan a ciudadanos israelíes e iraníes", dice Lital con ironía al sitio Al-Monitor.

La pareja habló con Al-Monitor a través de Skype desde una aldea a dos horas al norte de Nicosia en Chipre, donde fueron enviados por la policía. Allí, las autoridades de bienestar chipriotas les han proporcionado una vivienda pública y paquetes de alimentos durante los últimos dos meses. Antes de eso, no tenían hogar y a menudo tenían hambre.

Vinas, que no quiere dar su nombre completo porque teme por el bienestar de su familia en Irán, dice que también se les ha brindado cobertura médica básica, pero no saben por qué fueron enviados a esa aldea en particular, cuánto tiempo pueden quedarse o adónde podrían ir cuando se vayan.

Lital dice: "Hemos sobrevivido hasta ahora, y sobreviviremos. Pero no tenemos futuro. No podemos trabajar, no podemos establecernos, no podemos tener una familia. Estamos luchando y tenemos miedo".

En junio,comenzaron una campaña de financiación colectiva con la esperanza de que puedan mantenerse hasta que encuentren un país que los lleve a ambos.

Lital habló con Al-Monitor en su hebreo nativo y en un inglés casi fluido. El inglés de Vinas es rudimentario y vacilante. "Pero sabemos cómo comunicarnos", dice, y ambos se ríen.

Tanto Lital como Vinas habían viajado por el mundo durante años antes de conocerse. Vinas, que estudió ingeniería y piano clásico en Irán, había vivido en Sri Lanka, Georgia, Turquía y Armenia, trabajando como carnicero y jardinero y dando un concierto ocasional. Lital creció en Ramat Yishai, en el norte de Israel, en lo que ella describe como "una típica familia israelí de clase media". Durante su servicio militar, fue entrenada como higienista dental, luego estudió higiene dental en Jerusalén y trabajó en la profesión durante unos cinco años.

Pero la higiene dental no era para ella. "Soy una persona despreocupada. Quiero crear y viajar", explica. Asistiendo a talleres y aprendiendo de los videos de YouTube y de las personas que conoció mientras viajaba, se ganó la vida como artesana, tejiendo canastas, tallando pequeñas estatuillas y atando pulseras y pequeños atrapasueños.

Intercambian miradas cuando dicen que la reunión en el festival de baile fue "amor a primera vista". Casi sin aliento, Lital dice que "vio a Vinas parada sola en un campo, pelando una alcachofa salvaje. Era alto, moreno, descalzo y hermoso".

"En nuestra boda", dice, abrazando ligeramente a Vinas, "serviremos alcachofas silvestres".

Vinas dice: "No tengo las palabras para describir lo que sentí. Solo sabía desde el principio que la amaba".

Viajaron a donde podían obtener visas, pero se hizo cada vez más difícil. "Los países musulmanes no se sienten seguros para un israelí, y ciertamente no para una pareja judía-musulmana, israelí-iraní, soltera", dice Lital.

Finalmente, viajaron a la república turca del norte de Chipre. Después de dos semanas en las calles y sin una solución a la vista, cruzaron la parte sur de Nicosia. Se sumergieron en el basurero en busca de restos comestibles y vivieron en la naturaleza, acampando en parques y detrás de sitios de construcción. Llevaban todo lo que poseían a sus espaldas hasta que una inundación repentina arrasó con sus pertenencias. Como mujer, dice Lital, se sentía particularmente vulnerable. "Estaba asustada todo el tiempo. Vinas tenía que venir conmigo incluso cuando fui al baño en el bosque".

Han solicitado formalmente el estatuto de refugiado político, pero esto los ha dejado en el limbo. Hasta que Chipre tome una decisión con respecto a su caso, no pueden viajar al extranjero, obtener documentos de trabajo o establecer una residencia. De manera taciturna, Lital dice: "Conocemos a personas que han estado atrapadas en Chipre durante 10 e incluso 15 años". Si se rechaza su apelación, podrían ser deportados, por separado, cada uno a su propio país.

Incluso si estuviera dispuesta a separarse de Vinas, el regreso de Lital a Israel sería difícil. Cuando solicitaron asilo político, las autoridades chipriotas tomaron sus pasaportes y les dijeron que devolverían sus pasaportes si los exigían, pero su solicitud de asilo sería cancelada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no respondió a las preguntas de Al-Monitor. Hablando extraoficialmente porque no está autorizado para hablar con la prensa, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que una vez que los ciudadanos soliciten asilo político, sus países de nacimiento no los ayudarán. "Incluso si estuviéramos dispuestos a hacer una excepción y dejar que Lital volviera a casa", dice el funcionario, "Vinas sería un problema".

Temiendo el arresto y el encarcelamiento, Vinas no quiere ir a Israel, ni puede regresar a Irán, como Lital, su solicitud de asilo sería cancelada, pero también teme que él y su familia probablemente sean torturados, encarcelados y asesinados.

Vinas habla esporádicamente con su familia en Irán. Lital está en contacto con su familia en Israel, pero no pueden visitarla debido a restricciones de viaje debido a la pandemia de coronavirus.

La campaña ha recaudado un poco más de 3000 dólares. Lital dice: "Estamos muy agradecidos. Esperamos que al contar nuestra historia podamos cambiar nuestras vidas". Y al menos por ahora, dicen, tienen comida y un techo sobre sus cabezas.

Ambos dicen que no tienen remordimientos. "Estamos juntos todo el tiempo", dice Vinas. "Sentimos que hemos estado juntos durante 20 años. Es intenso y muestra cuán fuerte es nuestro amor".

Lital agrega: "Vivimos una vida simple. No soy una persona política, pero la política entre gobiernos están afectando mi vida y mis sueños".