Londres: ladrones encapuchados robaron una joyería a mazazos a plena luz del día y escaparon
El hecho ocurrió en la tienda Gregory & Co en Richmond
2 minutos de lectura
Ladrones armados destrozaron la vidriera blindada de una joyería en Londres y se dieron a la fuga con numerosos artículos del local. Según diarios locales, el saqueo tuvo lugar el sábado por la mañana en la tienda Gregory & Co en Richmond.
Un video difundido en redes sociales muestra a dos hombres encapuchados que usan un martillo para romper la ventana del local.
Las imágenes exhiben también un forcejeo de los empleados para evitar el saqueo. Mientras intentaban desesperadamente recuperar algunas piezas desde el interior, los asaltantes lograron llenar sus bolsos con artículos de lujo y se escaparon.
La Policía Metropolitana está investigando el ataque. Hasta el momento informó que lo está abordando como un robo con agravantes. Asimismo, como aún no efectuaron arrestos, pidió que testigos se presentaran a declarar para dar con el paradero de los ladrones.
La tienda está ubicada en Paved Court, una estrecha calle peatonal adoquinada llena de boutiques, cafés y restaurantes.
Días atrás, medios locales reportaron el asalto a otra joyería de Londres con el mismo modus operandi. El jueves, la tienda Sultan Jewellers en Uxbridge Road, Shepherds Bush, fue atacada por varios hombres que destrozaron las ventanas de la tienda con un mazo. La policía arrestó a un sospechoso.
