El estremecedor audio del asesino de Irina Zarutska, ucraniana refugiada en EE. UU.: esta sería la razón por la que cometió el crimen en un tren

Un terrible caso de homicidio ocurrió en un tren ligero de Charlotte, ciudad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. El pasado 22 de agosto un hombre atacó brutalmente a Irina Zarutska, una mujer que viajaba en uno de los vagones, y le quitó la vida a plena vista de los otros pasajeros.

El hecho ha generado inignación en el mundo por la forma en la que sucedió y por los datos que se han conocido tras las investigaciones que determinaron la identidad del hombre. La mujer asesinada, de 23 años, era una refugiada de la guerra en Ucrania.

Las declaraciones del hombre que la atacó

El agresor, Decarlos Brown, con historial criminal, fue detenido y acusado Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg

DeCarlos Brown Jr., el hombre acusado de acabar con la vida de la refugiada ucraniana Irina Zarutska, le confesó a su familia que la apuñaló porque creía que ella le estaba “leyendo la mente”.

Según Tracey Brown, la hermana del sospechoso, él sufre de esquizofrenia paranoide y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. Tracey, quien en 2022 fue víctima de un ataque de su hermano, compartió las escalofriantes revelaciones que hizo Brown desde la cárcel.

“Cuando vi el video, supe automáticamente que él —y odio decirlo porque ella no se lo merecía— había llegado a un punto crítico”: declaró Brown al medio The Post.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, condenó el asesinato. Agencia AFP

Y agregó: “Intenté comprenderlo. ¿Por qué haría esto? No era él. Y lo único que se me ocurría era que simplemente… se había derrumbado. No podía soportarlo más”, dijo.

En un perturbador audio de una llamada telefónica desde la cárcel, el cual se viralizó en redes sociales, Brown le dio una explicación incoherente a su hermana sobre el ataque. Según él, una “sustancia en su cuerpo” lo obligó a matar a Irina Zarutska.

La hermana de Brown ha hablado con él en tres ocasiones para entender por qué cometió un acto tan horrible a la inocente mujer que estaba en el vagón.

En una visita a su hermano en la cárcel, Tracey Brown reveló que él la amenazó a ella y a su madre. Brown las acusó de conspirar en su contra, lo que generó un ambiente de tensión durante el encuentro: “Cuando fui a visitarlo, estaba murmurando y hablando solo“, declaró Tracey a The Post.

“Y le dije: ‘Bueno, ¿qué piensas?’. Me miró y me dijo: ‘Tengo que convencerte’. Y le pregunté: ‘¿Cómo que tienes que convencerme?’. Me respondió: ‘Tú y mamá. Están siendo víctimas de trata’. Y le pregunté: ‘¿Cómo? ¿Nos están traficando?’. Y él respondió: 'El gobierno las está traficando para llegar a mí‘“.

Un ataque aleatorio en Carolina del Norte termina con la vida de refugiada ucraniana de 23 años. Instagram: @lucaveros225

“Dijo que iba camino al hospital, al psiquiátrico... Solo quería saber por qué ella, porque él llevaba un rato en el tren antes de que ella subiera. Y él dijo: Bueno, ella me estaba leyendo la mente. Dijo que ella me estaba leyendo el pensamiento".

En la llamada, que se reveló a diferentes medios, se escucha a Brown decirle a su hermana que su cuerpo también había resultado afectado por los golpes que le dio a la mujer: "Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije ni una palabra, ¿por qué alguien apuñalaría a alguien sin motivo alguno?“.

Tracey, al recibir esta respuesta, lo interrogó aún más: “De entre todas las personas, ¿por qué ella? Es de Ucrania, es de Rusia, y estaban en guerra contra Estados Unidos, así que solo intento entender, de entre todas las personas, ¿por qué ella?“.

Cuando su hermana le preguntó por qué atacó a Irina Zarutska, Brown respondió que “simplemente la atacaron” y que la agresión fue causada por “quienquiera que estuviera trabajando con los materiales”. También insistió en que las autoridades deben investigar a qué estuvo expuesto su cuerpo.

🚨BREAKING: Decarlos Brown Jr. speaks from jail for the first time since the brutal murder of Iryna Zarutska.



He claims the government implanted “materials” in his body that made him commit the horrific crime.



“The material. Put it like that. The material using my body. It's… pic.twitter.com/SxKNqbpNe5 — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025

La madre de DeCarlos Brown Jr. intentó que lo ingresaran en un centro psiquiátrico de larga duración, pero no pudo hacerlo porque no tenía la custodia legal de su hijo.

Según su hermana, Tracey, el comportamiento de Brown empeoró significativamente después de que salió de prisión en 2022. Ella lo describe como alguien que “no parecía él mismo”, ya que se volvió agresivo, le costaba mantener una conversación y no podía conservar un empleo.

Debido a lo que hizo su hermano, Tracey teme que la gente la reconozca y la ataque por ser su familiar: “Pensé que la gente podría reconocerme, querer atacarme, reconocer que soy su hermana… Y realmente me dejó en shock. Y luego empecé a pensar, ¿qué pasaría si alguien llegara corriendo y, ya sabes, tuviera un episodio o lo que sea y quisiera hacerme daño?“.

El crimen ha sido reprochado por la sociedad estadounidense y mundial que la han tomado como una evidencia de la grave crisis de seguridad que enfrentaría el país norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el hecho a través de un comunicado en Truth Social y aseguró que el responsable "había sido detenido en 14 ocasiones y liberado bajo fianza sin efectivo" por cargos relacionados con el robo a mano armada y el allanamiento de morada.

Refugiada ucraniana de 23 años muere tras brutal apuñalamiento en tren de Carolina del Norte. Instagram: @lucaveros225

Decarlos Brown fue detenido por asesinato en primer grado. Además, fue encarcelado sin la posibilidad de libertad bajo fianza y recibirá una evaluación de sus capacidades mentales por petición de su defensor.

El caso ha tomado tal relevancia que el FBI tomó participación en la investigación para la que es muy importante el video conocido en redes sociales. Kash Patel, director de la entidad, agradeció la gestión de la fiscal general Pam Bondi para formular cargos inmediatos para que Brown “no salga nunca más” de un centro penitenciario con el fin de que no atente contra la vida de más personas.