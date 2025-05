El exsecretario de Benedicto que tuvo una turbulenta relación con Francisco rompió el silencio: “Percibo un cierto alivio difuso”

ROMA.- “Creo que seguramente el papa León XIV irá vivir al Palacio Apostólico, un palazzo destinado a que allí habiten los papas, es su función histórica. Me gusta pensar que, a la noche, en el Palacio Apostólico, el Papa prenderá la luz y la gente sabrá que está ahí”.

Con estas palabras y otras más, que no ocultan cierto resentimiento hacia el papa Francisco, el exsecretario privado de Benedicto XVI, el arzobispo alemán Georg Gänswein, rompió un silencio que llevaba desde hace meses.

“Ahora se abre una fase nueva, percibo un cierto alivio difuso. Ha terminado la era de la arbitrariedad. Se puede contar con un papado que puede garantizar la estabilidad y que cuenta con las estructuras existentes, sin darlas vuelta o trastornarlas”, dijo Gänswein, en un diálogo con el Corriere della Sera en la que pareció quitarse varias piedras de los zapatos.

“Cuando vi que salió al balcón y tenía un texto en la mano, me dije: empezó bien”, comentó. “León XIV creará puentes como el predecesor, pero en un contexto y con un estilo distinto a Francisco. En la Iglesia de hoy existen grandes tensiones y afuera hay conflictos espantosos. Creo que ahora hace falta claridad doctrinal. La confusión de estos años debe ser superada. Y los instrumentos para usar son las estructuras que ya existen: las instituciones de la Iglesia no son ni una lepra ni una amenaza contra el Papa. Están ahí para dar ayuda a los pontífices, que tienen que dejarse ayudar. No se puede gobernar solos, desconfiando de las propias instituciones”, disparó, aludiendo a las duras críticas que solía hacerle el papa argentino a la curia romana.

Como es vox populi, el exsecretario privado de Benedicto tuvo una relación turbulenta con Francisco, sobre todo después de que publicó un libro de memorias lleno de veneno enseguida después de la muerte del papa alemán. Pese a esto y algunas críticas abiertas publicadas en un libro, finalmente Francisco había dado muestras de gran generosidad al decidir enviarlo el año pasado como nuncio a Lituania, Letonia y Estonia.

“Le agradezco a él, o a quien hasta estado detrás de él y que decidió enviarme aquí, a los países bálticos, porque me permitió retomar mi servicio a la Iglesia”, aseguró Gänswein. La relación, siempre tirante, con él, había terminado abruptamente cuando el papa Francisco, después de un escándalo que lo involucró, en 2020 decidió que no fuera más prefecto de la Casa Pontificia, cargo que había heredado de Benedicto XVI (2005-2013).

Conservador de 68 años, don Gänswein admitió que para él fue una enorme sorpresa la elección de Robert Francis Prevost, León XIV. “Recuerdo que le dije a algunos: cuando saldrá la fumata blanca será probablemente para el cardenal Pietro Parolin, en caso contrario, no sé qué va a pasar. Sinceramente, tendía a excluir la elección de otro latinoamericano, pero también a un norteamericano”, comentó.

Y admitió que quedó encantado cuando salió electo Prevost, prefecto emérito del Dicasterio para los Obispos. “Cuando lo vi salir al balcón de la Basílica de San Pedro me dije: a nivel óptico y acústico este papa suscita esperanza. Estoy convencido que incidirá en positivo adentro de la Iglesia y en el mundo. Es un pacificador”, dijo, al destacar la elección del nombre León, “muy indicativa, en la tradición de San León Magno y de León III que en el 800 coronó a Carlomagno”.

“Su experiencia, la capacidad de hablar muchas lenguas, el hecho de que haya sido un misionero pero que también haya trabajado en la curia durante dos años lo hacen un papa pastor y de gobierno. No viene de un solo ambiente y esto le permitirá hablar con todos”, añadió.

Gänswein contó que conoció a Prevost, de 69 años, casi su misma edad, cuando era superior de los agustinos y tuvieron un encuentro junto a Benedicto en los jardines vaticanos. Otra vez se vieron en abril de 2007, cuando visitó la catedral de la ciudad de Pavia, donde se encuentra la tumba de San Agustín. “Después fue nombrado obispo en Perú y no lo vi más”, precisó.

“Si unimos los zapatos negros de Bergoglio a la claridad doctrinal cristalina de Ratzinger, sin buscar a toda costa originalidad, pienso que León XIV ofrecerá una buena combinación. Se podrá representar una síntesis de lo mejor de ambos”, concluyó.