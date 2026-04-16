El exvicegobernador de Virginia mató a su esposa y se suicidó en su casa

El exvicegobernador Justin Fairfax asesinó a tiros a su esposa, Cerina Wanzer Fairfax, y luego se suicidó en su residencia de Annandale, en el estado norteamericano de Virginia. Las autoridades locales sostuvieron que se produjo en un contexto de disputa doméstica.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, mientras los dos hijos adolescentes de la pareja se encontraban en la vivienda, y apenas días antes de que venciera el plazo judicial que obligaba al exfuncionario a mudarse del hogar familiar.

“Se trata de una disputa doméstica en curso que gira en torno a lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo”, declaró el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, en una conferencia de prensa.

Fairfax, la segunda persona negra elegida para un cargo estatal en Virginia, se desempeñó como vicegobernador desde 2018 hasta 2022.

Según las primeras reconstrucciones, la pareja parecía estar atravesando un divorcio complicado, pero seguía viviendo en la misma casa con sus dos hijos adolescentes. Cerina dejó sentado en documentos judiciales que se separaron hace casi dos años y que presentó la demanda de divorcio el verano pasado. Un juez le ordenó en marzo a Fairfax mudarse antes de finales de abril.

El jefe de la policía reveló que agentes acudieron en enero a la casa después de que Justin Fairfax denunciara que su esposa lo había agredido.

“Al parecer la señora Fairfax, en algún momento durante estos procedimientos de divorcio, instaló muchas cámaras dentro de la casa. Revisamos esas cámaras y corroboramos que la supuesta agresión nunca ocurrió”, resaltó Davis.

La pareja, que se conoció como estudiantes en la Universidad de Duke, se casó en 2006.

El ocaso de su carrera política

Fairfax cobró notoriedad como fiscal federal en el norte de Virginia. Ajeno a los círculos del Partido Demócrata, estuvo más cerca de la victoria de lo esperado en las primarias de 2013, cuando perdió ante su correligionario Herring por tres puntos porcentuales. Cuatro años después, en 2017, logró la nominación para vicegobernador y se impuso en las generales.

Fairfax, la segunda persona afroamericana elegida para un cargo estatal en Virginia, se desempeñó como vicegobernador desde 2018 hasta 2022. Se postuló para gobernador de Virginia en 2021, pero perdió en las elecciones primarias.

Fuente foto: The New York Times

Su carrera política se encontraba estancada desde 2019, tras graves acusaciones de agresión sexual por parte de dos mujeres. Fairfax negó las acusaciones, permaneció en el cargo y solicitó una investigación. Desde entonces, había dedicado los años a intentar retomar su práctica legal, pero nunca obtuvo la absolución judicial que buscaba.

Por su parte, Cerina, dirigía una clínica odontológica familiar. También asistió a la Escuela de Odontología de la Universidad Commonwealth de Virginia, que la reconoció en 2015 como su exalumna más destacada de la última década.

Con información de AP y The Washington Post