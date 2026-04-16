Trump anuncia negociaciones con Irán este fin de semana y que accedió a entregar su uranio enriquecido

WASHINGTON.- En medio de una frágil tregua en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que una nueva ronda de negociaciones entre Washington e Irán podría concretarse este mismo fin de semana, en un intento por consolidar el cese de hostilidades tras semanas de enfrentamientos de alta intensidad. “Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, confirmó en mandatario estadounidense.

Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Irán eran buenas y sostuvo que Teherán está ahora dispuesto a aceptar condiciones que anteriormente rechazaba.

Por ejemplo, indicó que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido, uno de los requisitos que había impuesto el gobierno estadounidense. “Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, afirmó el mandatario en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

El anuncio de Trump sobre los avances en las negociaciones por la guerra en Irán

Trump también anunció que Israel y el Líbano acordaron una tregua de diez días que, según precisó, incluye también a Hezbollah, un actor clave en la escalada regional.

Sin embargo, el mandatario introdujo incertidumbre sobre la continuidad del proceso al señalar que no está seguro de que sea necesario prorrogar el actual alto el fuego.

El presidente advirtió, no obstante, que si no se alcanza un acuerdo los combates podrían reanudarse, aunque insistió en que no considera necesario extender la tregua vigente.

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