Trump anuncia negociaciones con Irán este fin de semana y que accedió a entregar su uranio enriquecido
El presidente de Estados Unidos dijo que hay “muchas posibildiades de un acuerdo” y confirmó una tregua de diez días entre Israel y el Líbano, que incluiría a Hezbollah
- 2 minutos de lectura'
WASHINGTON.- En medio de una frágil tregua en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que una nueva ronda de negociaciones entre Washington e Irán podría concretarse este mismo fin de semana, en un intento por consolidar el cese de hostilidades tras semanas de enfrentamientos de alta intensidad. “Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, confirmó en mandatario estadounidense.
Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Irán eran buenas y sostuvo que Teherán está ahora dispuesto a aceptar condiciones que anteriormente rechazaba.
Por ejemplo, indicó que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido, uno de los requisitos que había impuesto el gobierno estadounidense. “Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, afirmó el mandatario en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.
Trump también anunció que Israel y el Líbano acordaron una tregua de diez días que, según precisó, incluye también a Hezbollah, un actor clave en la escalada regional.
Sin embargo, el mandatario introdujo incertidumbre sobre la continuidad del proceso al señalar que no está seguro de que sea necesario prorrogar el actual alto el fuego.
El presidente advirtió, no obstante, que si no se alcanza un acuerdo los combates podrían reanudarse, aunque insistió en que no considera necesario extender la tregua vigente.
Noticia en desarrollo
- 1
Massimo Faggioli: “Para Trump el Vaticano debe someterse a su mesianismo político”, pero León XIV “sacó sus garras”
- 2
Así será la eutanasia que aplicarán a los hipopótamos de Pablo Escobar
- 3
El impactante incendio en la fábrica y sede mundial de BYD en China
- 4
James Martin, jesuita norteamericano: “La guerra en Irán no cumple con los requisitos de una guerra justa”