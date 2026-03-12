El FBI abre una investigación por terrorismo tras un ataque letal en una universidad de Virginia: dos muertos

WASHINGTON.– Un hombre armado y una víctima murieron, y otras dos personas resultaron heridas este jueves en un tiroteo en una universidad de Virginia, en lo que el FBI definió como un “acto de terrorismo”.

La Universidad Old Dominion (ODU, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, donde hirió a tres personas. Este mismo jueves, un ataque contra una sinagoga fue neutralizado en el estado de Michigan.

El jefe de la policía de la universidad, Garrett Shelton, dijo que los agentes recibieron reportes de que alguien estaba disparando contra varias personas en una de las aulas del edificio de la Facultad de Negocios de la universidad, Constant Hall.

Después que la universidad afirmó inicialmente que había dos heridos, se enteraron de que había un tercero que se trasladó por su cuenta al hospital. Los dos sobrevivientes parecen estar en condición estable, dijo Shelton. No estaba claro de momento cómo murió el agresor.

Un patrullero asegura la zona del ataque en la Old Dominion University John Clark� - FR171764 AP�

El director del FBI, Kash Patel, dijo en su cuenta de X que personal de su agencia estaba trabajando con las autoridades locales que respondieron al tiroteo. Patel definió el incidente como un “acto de terrorismo”.

“El FBI ahora está investigando el tiroteo como un acto de terrorismo. Nuestro Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo está plenamente comprometido, integrado con las autoridades locales y brindando todos los recursos necesarios en la investigación. Mientras tanto, oren por las víctimas, sus familias y la comunidad ODU", declaró.

Pasado inquietante

Medios estadounidenses identificaron al agresor como Mohamed Bailor Jalloh, un exmiembro de la Guardia Nacional de Virginia que se declaró culpable en 2016 de intentar brindar apoyo material al grupo terrorista ISIS. Fue sentenciado a 11 años de prisión y puesto en libertad en diciembre de 2024.

El teniente coronel Jimmy Delongchamp, del Comando de Cadetes del Ejército en Fort Knox, Kentucky, reveló por su parte que dos de los heridos eran miembros del Cuerpo de Formación de Oficiales de Reserva del Ejército de Estados Unidos (ROTC por sus iniciales en inglés) en la ODU.

La fachada de la facultad donde sucedió el ataque en el campus de la Old Dominion University John Clark� - FR171764 AP�

Dos de las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al centro de traumatología del Hospital General Sentara Norfolk. Uno de esos pacientes murió. El otro permanecía en estado crítico. Una tercera persona fue atendida y dada de alta del servicio de urgencias Sentara Independence en Virginia Beach tras llegar en un vehículo particular.

La universidad, situada en Norfolk, canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal hasta el viernes e instó a la gente a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores al tiempo que personal de emergencias continúa trabajando. Los servicios de asesoramiento y de alimentos seguirán disponibles.

En un mensaje a la comunidad universitaria, el presidente de la ODU, Brian Hemphill, dijo que la escuela enfrentó una tragedia en el campus. “La seguridad de nuestra comunidad del campus es mi máxima prioridad”, escribió.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, escribió en las redes sociales que estaba monitoreando la situación y que “se está movilizando apoyo estatal” para ayudar a la ODU. No proporcionó detalles.

Ubicada en la zona costera de Norfolk, la ODU tiene unos 24.000 estudiantes. Casi el 30% están afiliados a las Fuerzas Armadas. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la mayor estación naval del mundo.

Agencias AP y AFP