El Frente retoma la iniciativa en Uruguay

La alianza oficialista moviliza las bases y se relanza una semana antes de la primera vuelta

MONTEVIDEO.- A ganar las calles, a embanderar la ciudad, a contagiar entusiasmo, a desplegar "la ola esperanza". Así sale hoy el Frente Amplio a recorrer la capital uruguaya, para mostrar que una semana antes de las elecciones tiene fuerza para retener el poder y lograr el anhelado "cuarto gobierno".

No hubo encuestas nuevas que mostraran algún cambio de tendencias, pero la ilusión de victoria para el partido de gobierno se renovó en los últimos días, mientras mejoraba su exposición pública y se veía a la oposición enredada en entredichos sobre el armado de una coalición de gobierno.

Además, un escándalo político-sexual estalló en el tramo final de campaña electoral y alimentó la esperanza frenteamplista. El caso involucró al jefe de gobierno de Colonia, el distrito del oeste que es destino habitual de turistas porteños, y fue por una torpe batalla entre nacionalistas locales sobre la postulación a diputados.

Una legisladora departamental había guardado la grabación de conversaciones eróticas con el intendente Carlos Moreira, durante un romance que tuvieron hace un tiempo. En la conversación, él le dice que no puede renovar unos cargos de pasantías en el gobierno local, pero le insinúa que podría arreglarlo en la noche, durante uno de sus encuentros sexuales.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, decidió extinguir el foco de conflicto y expulsar al intendente cuestionado, pese a que este se defendió con el argumento de que era una charla íntima de pareja, en la que no había concedido cargo alguno.

Moreira apareció en TV junto a sus hijos, dijo que no cometió delito alguno, que no concedió cargos por sexo y que la grabación era de una relación de pareja, en la intimidad. El caso es que es candidato al Senado por una lista fuerte del partido, de la que no se baja.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, salió a golpear a los blancos. "Atrás de esto están las dádivas desde el poder político", señaló.

Así contraatacó las críticas de la oposición sobre casos de corrupción en los gobiernos del Frente Amplio, y que terminaron con procesamientos judiciales.

Moreira, siendo senador, había sido el principal acusador del Frente en el caso Pluna, que terminó con procesamientos por corrupción y despilfarro millonario. Ahora pasó de ser uno de los hombres fuertes del Partido Nacional, potencial ministro y seguro senador, a quedar aislado por sus correligionarios.

Embalado con estos hechos, el Frente Amplio promete para hoy una caravana multitudinaria que llama "la ola esperanza". La última encuesta de la consultora Opción para un escenario de ballottage dio 47% para Luis Lacalle Pou (PN), 41% para el oficialista Daniel Martínez, 7% de voto en blanco y un 4% indefinido.

La coalición opositora venía con chance de mayoría parlamentaria, pero para eso deben concretar una alianza programática, que se ha complicado por el surgimiento de un nuevo partido de derecha, liderado por el general retirado Guido Manini Ríos, que es cuestionado por potenciales socios de los partidos Colorado e Independiente.

"Se acabó el recreo", dice Manini con un mensaje claro a los que piden más seguridad, menos corrupción y austeridad en el gasto público.

"Es ahora", dice Lacalle Pou en cada acto que realiza de su gira por todo el país, con el llamado a definir la votación en octubre asegurando bancada mayoritaria a la oposición, para concretar un cambio.

La central sindical y la gremial de estudiantes y otras organizaciones sociales salen a ayudar al Frente para movilizar votantes en este último tramo.

"Cerramos la campaña en la calle, defendiendo los derechos y las conquistas, y celebrando que vamos a hacerlo mejor", dijo Martínez, alentando a los militantes de izquierda.