Tato Algorta rompió el silencio tras el accidente que protagonizó en Uruguay

Santiago “Tato” Algorta protagonizó en la noche del pasado martes 3 de marzo un accidente automovilístico en la localidad de Soriano, en el país vecino de Uruguay. Debido a la lejanía en la que se sucedieron los hechos, eran pocos los datos que se conocían sobre el incidente vial. Es por eso que, para llevar tranquilidad a sus fanáticos y a todos los que lo ven en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como panelista, el joven compartió un video en sus historias de Instagram con los detalles de lo sucedido y agradeció la preocupación de todo su entorno.

“Buenas, ¿cómo andan? Aparezco un ratito para decirles que sí, efectivamente, ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La verdad es que fue una desgracia con daños materiales y el auto se hizo mierda, pero yo estoy bien", adentró Tato a sus seguidores al susto que vivió mientras manejaba por su país natal.

La imagen del auto de Tato Algorta tras el choque (Foto: Facebook)

“Ahora, en un rato me van a llevar al hospital para hacerme un chequeo general, más que nada como prevención, porque tuve un golpe en la rodilla y en la costilla. Simplemente quieren quedarse tranquilos. Pero bueno, le saco lo positivo. Como una oportunidad de la vida de replantearme algunas cositas antes de que sea tarde”, remarcó sobre el replanteo personal que le generó este episodio en su vida.

“Quería agradecerles mucho, mucho, por todos los mensajes que me están llegando y por todo lo que se están preocupando. Y bueno, les dejo por acá un poco de tranquilidad. Después, ni bien pueda, les contesto a cada uno. Muchas gracias por preocuparse. Les mando un beso a cada uno y, si todo está bien, ya mañana vamos a volver al ruedo de nuevo. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho”, cerró su breve comunicado.

El posteo con el que Tato agradeció al personal policial y a distintos civiles que lo ayudaron en su accidente en Uruguay (Foto: Historias de Instagram @tatoalgorta)

A su vez, en un siguiente posteo, agradeció a un hombre y a su hijo que lo auxiliaron en medio del camino y con los cuales se tomó una foto para el recuerdo. “Gracias a ellos y a los policías Emiliano Díaz y Milton Luna por la compañía y ayuda anoche”, escribió el último ganador de Gran Hermano.