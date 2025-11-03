El gobierno de Francia amenaza a Shein por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil

PARÍS.- Francia amenazó este lunes a Shein con prohibirle el acceso al mercado nacional si el gigante asiático del comercio electrónico vuelve a vender muñecas sexuales de apariencia infantil, que la empresa aseguró el sábado haber retirado de su catálogo.

La agencia de protección al consumidor de Francia, la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Control del Fraude (Dgccrf), indicó la semana pasada que había descubierto las muñecas en el sitio web de Shein, señalando que sus descripciones y categorización dejaban pocas dudas sobre su naturaleza pornográfica infantil.

El diputado Arnaud Bonnet participó en una protesta frente a la tienda BHV en París, organizada por Mouv'Enfants, tras la polémica por la venta de muñecas con apariencia infantil en la plataforma de Shein

La agencia ha remitido el caso a la fiscalía pública, y el ministro de Economía, Roland Lescure, dijo el lunes que buscará prohibir a Shein del mercado francés si tales incidentes vuelven a ocurrir.

“Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por materiales de pornografía infantiles, el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas”, precisó Lescure a BFM TV.

“Estos objetos horribles (...) son ilegales” y “habrá una investigación judicial”, sostuvo.

La ley autoriza a las autoridades francesas ordenar a las plataformas en línea que eliminen contenido claramente ilegal, como la pornografía infantil, en un plazo de 24 horas. Si no cumplen, las autoridades pueden requerir que los proveedores de servicios de internet y los motores de búsqueda bloqueen el acceso y eliminen el sitio de sus listas.

Sin embargo, Lescure reconoció el sábado que la ley francesa se puede eludir utilizando VPN. “Francia no tiene medios de luchar contra eso en ese estado”, dijo.

La Dgccrf informó que ha emitido un aviso formal instando a la plataforma a tomar medidas correctivas urgentes.

Una manifestante sostiene la imagen de una muñeca con apariencia infantil frente a la tienda BHV Marais en París

Por su parte, una comisión parlamentaria de investigación sobre la inspección de productos importados a Francia anunció que convocará a funcionarios de Shein para ser interrogados.

“Ningún actor económico puede considerarse por encima de la ley. A un minorista que vendiera un artículo así se le habría cerrado su tienda inmediatamente por una orden prefectural. Shein debe proporcionar una explicación”, afirmó el relator de la comisión, Antoine Vermorel-Marques.

Según la ley francesa, la distribución a través de internet de materiales pornográficos infantiles es castigable con hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros (115.000 dólares).

El organismo de control también señaló que Shein vende otros productos pornográficos, incluidas muñecas sexuales con apariencia adulta, sin medidas efectivas de filtrado por edad para evitar que “menores o audiencias sensibles accedan a dicho contenido pornográfico”.

Fotografía del logo del Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) en su tienda de París, tomada el 3 de noviembre de 2025, pocos días antes de la apertura de la primera tienda física de Shein en ese lugar

Shein fue fundada en China en 2012, y el minorista en línea de bajo costo ahora tiene su sede en Singapur.

Llegando a los clientes principalmente a través de su aplicación, incluido un amplio público en la Argentina, ha gozado de un ascenso meteórico para convertirse en un líder global en moda rápida, con envíos a 150 países. La empresa ha enfrentado críticas por sus prácticas laborales y su historial ambiental.

Aterrizaje en Francia

Los comentarios de Lescure se produjeron días antes que Shein abra su primera tienda física permanente en París, ubicada dentro de los grandes almacenes BHV Marais en el corazón de la capital francesa.

La apertura generó controversia, y una petición en línea en contra de la llegada de Shein ya reunió más de 100.000 firmas.

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, aseguraba Shein un mes atrás, y prometió crear 200 empleos directos e indirectos.

Karl Cottendin, director de BHV, durante una protesta frente a la tienda en París organizada por Mouv'Enfants, tras la polémica por la venta de muñecas con apariencia infantil en la plataforma de Shein. El ministro de Finanzas francés advirtió que podría prohibir a Shein si retoma esa comercialización

Frédéric Merlin, presidente de la Société des Grands Magasins, que es propietaria de BHV, calificó la venta de las muñecas en la plataforma de Shein como “indecente” e “inaceptable”, añadiendo que “ningún producto del mercado internacional de Shein” se venderá en los grandes almacenes.

Por otro lado, la ONG de protección infantil Mouv’ Enfants organizó una protesta en BHV.

“Mientras estas muñecas estén disponibles en algún lugar del mundo, la empresa seguirá siendo cómplice de un sistema que permite los delitos sexuales contra niños”, dijo el cofundador Arnaud Gallais.

Shein ha recibido este año en Francia tres multas, por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.

