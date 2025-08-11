El impactante video de la colisión de dos buques chinos durante una persecución en alta mar a una embarcación de Filipinas

MANILA.- Un buque de la Armada china colisionó con una embarcación de la guardia costera mientras perseguía una lancha patrullera de Filipinas en el Mar de China Meridional, informó este lunes Jay Tarriela, vocero de la Guardia Costera filipina.

El escenario de este incidente es una estratégica vía marítima rica en recursos y escenario de múltiples reclamos territoriales entre varios países asiáticos.

Las impactantes imágenes muestran el incidente ocurrido cerca del disputado atolón de Scarborough, cuando la guardia costera filipina escoltaba barcos que entregaban ayuda a pescadores en la zona.

Filipinas publicó un video en el que se observa cómo un barco de la guardia costera china y un navío mayor colisionan con un fuerte estruendo.

“El CCG 3104 [navío de la guardia costera china], que perseguía al BRP Suluan [barco de la guardia costera filipina] a alta velocidad, efectuó una maniobra riesgosa” que provocó la colisión con el buque naval chino, indicó Tarriela.

“Esto provocó daños sustanciales al castillo de proa del barco de la CCG, dejándolo no apto para navegar”, agregó.

Dijo que la tripulación china “nunca respondió” al ofrecimiento de ayuda del barco filipino.

China confirmó el enfrentamiento, acusando a Filipinas de “invadir por la fuerza” aguas chinas, aunque no hizo referencia a la colisión.

China y Filipinas protagonizaron frecuentes enfrentamientos en el Mar de China Meridional, zona que Pekín reclama casi en su totalidad, pese a un fallo internacional que declaró sin fundamento legal dichas reclamaciones.

La disputa en el mar

En los últimos años, las tensiones entre Pekín y Manila se intensificaron notablemente, con ambas partes acusándose mutuamente de provocaciones y enfrentamientos en el mar, algunos de ellos con el uso de armas como espadas, lanzas y cuchillos.

El banco de arena Scarborough, una formación triangular compuesta por arrecifes y rocas, es un punto conflictivo desde que China lo tomó en 2012.

Un navío chino impactó contra una embarcación de la guardia costera filipina durante una persecución en aguas disputadas

Un video difundido por Manila muestra cómo un barco de la guardia costera china disparó chorros de agua a presión mientras perseguía a una embarcación filipina, antes de chocar violentamente contra un navío chino mucho mayor tras realizar un giro brusco.

Según Tarriela, el choque dejó al buque chino incapacitado para navegar. No se confirmó si hubo heridos durante el incidente.

Buque de la Guardia Costera china con la proa dañada tras un incidente con un buque de la Armada china, visto desde un barco pesquero filipino cerca de Scarborough Shoal en el disputado Mar de China Meridional

La Guardia Costera filipina insistió constantemente en que China respete las normas internacionales para resolver disputas territoriales, “especialmente por su papel en la aplicación de la legislación marítima”, señaló Tarriela. “Además, advertimos que este tipo de conductas imprudentes en el mar podrían desencadenar accidentes”, agregó.

En respuesta, la guardia costera china afirmó que sus acciones se realizaron “en conformidad con la ley” y que tomaron “todas las medidas necesarias” para alejar a las embarcaciones filipinas.

Este hecho se suma a una serie de encuentros peligrosos registrados en los últimos dos años. En diciembre del año pasado, Filipinas denunció que la guardia costera china utilizó cañones de agua y rozó un buque oficial durante una patrulla cerca del banco de Scarborough. Pekín respondió señalando inicialmente que las embarcaciones filipinas se habían “acercado de manera peligrosa” y que la conducta de su tripulación fue “conforme a la ley”. Más tarde, acusó a Manila de difundir “acusaciones falsas para distorsionar la percepción internacional”.

En junio de 2024, efectivos filipinos se enfrentaron físicamente con miembros armados de la guardia costera china, quienes portaban espadas, lanzas y cuchillos en la zona. El enfrentamiento terminó con la amputación del pulgar de un soldado filipino, según informó Manila.

A la guerra por Taiwán

Esta misma mañana, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, advirtió que su país se vería arrastrado “a regañadientes” a una guerra por Taiwán y que deberá estar preparado para ello.

China considera que Taiwán, una isla de gobierno autónomo y el vecino más cercano al norte de Filipinas, es parte de su territorio y amenazó con tomarla incluso por la fuerza.

“Si llega a haber una guerra por esto, será cerca de nosotros. ¿Qué debemos hacer?“, preguntó Marcos en conferencia de prensa. “No lo podemos ignorar. Inevitablemente, pese a nuestro ferviente deseo de evitar cualquier confrontación con cualquiera y en cualquier lugar, una guerra por Taiwán arrastrará a Filipinas, a regañadientes, al conflicto”, declaró. “Espero que eso no suceda (...) Pero si se da, debemos prepararnos ya para eso”, agregó tras mencionar la gran cantidad de filipinos que trabajan en Taiwán.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Malacañang en Manila el 11 de agosto de 2025

Marcos había dicho la semana pasada a la agencia de noticias india Firstpost, durante una visita a Nueva Delhi, que en el caso de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos sobre Taiwán, “no hay forma que Filipinas pueda permanecer al margen simplemente por nuestra ubicación geográfica”. Esa declaración irritó a China, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una protesta diplomática y acusó a Marcos de “jugar con fuego”.

