Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias

LONDRES.- Adidas se disculpó formalmente el lunes después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticara a la marca de ropa deportiva por el lanzamiento de un modelo que reproducía unas sandalias tradicionales indígenas, conocidas como huaraches, sin atribuir el diseño ni dar crédito a los artesanos.

“La ‘Oaxaca Slip-On’ se inspiró en un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag. Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalalag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural", dijo Adidas en un comunicado.

Sandalias conocidas como "huaraches" se exhiben para la venta en un mercado de Oaxaca, México, el viernes 8 de agosto de 2025 Luis Alberto Cruz - AP

Sheinbaum dijo el viernes que su administración está buscando formas legales de apoyar a las comunidades indígenas cuyos diseños son tomados por las grandes empresas, después de que funcionarios de Oaxaca criticaran el diseño.

La “Oaxaca Slip-On”

La sandalia “Oaxaca Slip-On”, lanzada hace cinco días por el diseñador mexicano-estadounidense Willy Chavarría con Adidas, presenta una suela de zapatilla negra rematada con el tejido de cuero típico de los huaraches mexicanos.

Chavarría declaró el sábado que lamentaba “profundamente que la zapatilla se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en colaboración directa y significativa con la comunidad oaxaqueña".

El diseñador estadounidense con raíces mexicanas Willy Chavarría presentó una colaboración con Adidas llamada Oaxaca Slip On

El diseñador reconoció que el lanzamiento de las sandalias “no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo” que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

El gobierno de México anunció el viernes que busca un resarcimiento de la marca a la comunidad del estado de Oaxaca (sur) y dijo que Adidas acordó reunirse con autoridades del estado.

El pueblo de Yalalag “se vio plagiado y (...) sufrió esta apropiación cultural”, afirmó el mismo día la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

El gobernador estatal, Salomón Jara, amenazó también con emprender acciones legales contra Chavarría.

El Congreso del Estado de Oaxaca condena enérgicamente cualquier forma de apropiación cultural que vulnere los derechos... Publicado por H. Congreso del Estado de Oaxaca en Jueves, 7 de agosto de 2025

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley del patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve; estamos también estudiando la vía legal”, dijo por su parte la presidenta mexicana, durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria no especificó qué tipo de resarcimiento se buscará.

México ha denunciado en años recientes la apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

