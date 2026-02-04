El inédito nombramiento para la “Bukele de Costa Rica” que despierta suspicacias antes de su asunción

SAN JOSÉ. – La presidenta electa de Costa Rica, la conservadora Laura Fernández, asumió este miércoles como ministra jefa de gabinete para organizar la transición del poder, un hecho inédito en el país centroamericano, anunció el mandatario Rodrigo Chaves.

Fernández, politóloga de 39 años que ganó en primera vuelta las elecciones del domingo pasado con el 48% de los votos, dirigirá el Ministerio de la Presidencia, un puesto clave que ya ocupó en la administración de Chaves antes de dedicarse a la campaña.

“Estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos; una transición efectiva", dijo Chaves en rueda de prensa junto a Fernández, a quien entregará el mando el próximo 8 de mayo.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández brindan una conferencia de prensa en San José EZEQUIEL BECERRA� - AFP�

En una decisión que anticipa un enroque, Chaves anunció el nombramiento y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Fernández.

“Ella ha sido mi subalterna y no veo raro ser subalterno de ella (...). No me da alergia la idea de servirle a ella como ministro de la Presidencia", dijo el gobernante. El titular de esa cartera es también el vínculo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, donde Fernández contará con una mayoría absoluta de 31 de 57 diputados.

Chaves, quien según la oposición será el poder detrás del trono, ha estado enfrentado con los poderes del Estado, lo que presagia que siga el enfrentamiento si llega a dirigir ese ministerio.

Laura Fernández la noche de su victoria presidencial en Costa Rica, donde ganó en primera vuelta MARVIN RECINOS - AFP

“Me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con codo con los jerarcas del gabinete", declaró la presidenta electa.

El riesgo del poder absoluto

Fernández aspira a sustituir el modelo de país que surgió de la guerra civil de 1948, que abolió el Ejercito y sentó las bases del Estado de bienestar por el que es reconocido Costa Rica. Promete una política de seguridad de mano dura, inspirada en el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enfrentar la violencia del narcotráfico que según el gobierno es culpa del Poder Judicial.

Bukele acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, que según denunciaron las ONG especializadas condujo a graves violaciones de derechos humanos.

Fernández dice ser la “heredera” política de Chaves, acusado por la oposición de llevar a Costa Rica por la senda del autoritarismo. Estas críticas parecieron confirmarse el lunes, cuando la dirigente conservadora anunció un ambicioso plan para reformar el Estado.

Laura Fernández durante la campaña presidencial que culminó en su triunfo del 1 de febrero en Costa Rica Carlos Gonzalez - AP

“El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, dijo Fernández, quien cabalgó la campaña sobre la promesa de aplicar mano dura para resolver la crisis de seguridad en el que fue considerado por décadas uno de los países más seguros y estables del continente.

Fernández anunció que presentará un paquete de reformas constitucionales para mejorar la rendición de cuentas de los magistrados y sobre el rol de la Sala Constitucional, entre otros. Y dijo que si todas las instituciones “operan como un relojito”, el país estará mucho mejor.

Su agenda de ley y orden incluye la construcción de una megacárcel, inspirada en el Cecot, la temida prisión de El Salvador, que puede albergar a 40.000 reclusos.

Su triunfo afianzó a la derecha en América Latina tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Este año también habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.

Agencias AFP y ANSA