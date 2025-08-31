LA NACION

Máxima Zorreguieta, Guillermo y sus tres hijas, presentes en el GP de Países Bajos: sus looks y la palabra de la reina

La familia real se acercó al Circuito de Zandvoort para presenciar la carrera de la Fórmula 1, donde corre el local Max Verstappen y también el argentino Franco Colapinto; qué dijo en la entrevista que dio en español

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El look de la familia real holandesa para ver la F1
El look de la familia real holandesa para ver la F1

En el marco del Gran Premio de Países Bajos, que tiene lugar este domingo a las 10 hs (hora argentina) y donde Franco Colapinto espera dar uno de sus mejores desempeños bajo la escudería Alpine, la reina Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo de Orange y sus tres hijas -Amalia, Alexia y Ariane-, se acercaron al Circuito de Zandvoort, para presenciar la carrera.

Guillermo y Máxima acudieron al GP de los Países Bajos con sus hijas
Guillermo y Máxima acudieron al GP de los Países Bajos con sus hijas(Fuente: Instagram/@eo_blauwbloed)

En un video que publicó en Instagram un medio neerlandés, dejó entrever cómo llegaron los orange, con atuendos descontracturados y una sonrisa que siempre los caracteriza en sus rostros. Esta no es la primera vez que asisten a un evento deportivo de gran envergadura, en otras oportunidades se los vio en compañía de otras competencias de renombre internacional que tuvieron lugar en su país.

Incluso también estuvieron presentes el año pasado en el GP de Países Bajos, donde fue furor el osado outfit de Alexia.

Al ingreso del Circuito de Zandvoort, Zorreguieta habló con ESPN Argentina en español y sorprendió a todos sobre su análisis al respecto. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen... Es muy interesante y divertido para todos”.

Luego de ello, el cronista le consultó si “en su corazoncito” también hincharía por el argentino Franco Colapinto y ella respondió: ”Sí, bueno, pero todavía no lo conocí“.

Luego de ello, logró hacerle una pregunta también a Guillermo, que contestó rápido porque Máxima acotó: “Nos tenemos que ir”. Y él agregó: “Es que empieza el himno nacional”. Lo cual provocó una reacción divertida e ingeniosos memes en las redes por la cara que puso el periodista al darse cuenta de la situación.

Noticia en desarrollo.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. El padre de Colapinto celebró la actuación de su hijo y se emocionó con la "familia" que lo rodea
    1

    El padre de Colapinto celebró la actuación de Franco y se emocionó con la “familia” que lo rodea

  2. Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    2

    Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  3. Un hombre le robó la gorra firmada a un niño en el US Open, pero el tenista arregló todo unas horas después
    3

    Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y el gesto del tenista cambió la historia

  4. Colapinto no pasó la Q1 y largará 16° en Zandvoort, donde otra vez se golpeó Stroll y la pole fue para Piastri
    4

    Colapinto largará 16° en el GP de Países Bajos, donde Piastri hizo la pole y Stroll volvió a golpearse

Cargando banners ...