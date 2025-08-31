Máxima Zorreguieta, Guillermo y sus tres hijas, presentes en el GP de Países Bajos: sus looks y la palabra de la reina
La familia real se acercó al Circuito de Zandvoort para presenciar la carrera de la Fórmula 1, donde corre el local Max Verstappen y también el argentino Franco Colapinto; qué dijo en la entrevista que dio en español
En el marco del Gran Premio de Países Bajos, que tiene lugar este domingo a las 10 hs (hora argentina) y donde Franco Colapinto espera dar uno de sus mejores desempeños bajo la escudería Alpine, la reina Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo de Orange y sus tres hijas -Amalia, Alexia y Ariane-, se acercaron al Circuito de Zandvoort, para presenciar la carrera.
En un video que publicó en Instagram un medio neerlandés, dejó entrever cómo llegaron los orange, con atuendos descontracturados y una sonrisa que siempre los caracteriza en sus rostros. Esta no es la primera vez que asisten a un evento deportivo de gran envergadura, en otras oportunidades se los vio en compañía de otras competencias de renombre internacional que tuvieron lugar en su país.
Incluso también estuvieron presentes el año pasado en el GP de Países Bajos, donde fue furor el osado outfit de Alexia.
¡ESPN CON LA REINA MÁXIMA DE PAÍSES BAJOS!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025
Fanática de Verstappen pero también alienta a su compatriota, Franco Colapinto, en el #DutchGP.
▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F7eqlC5mnI
Al ingreso del Circuito de Zandvoort, Zorreguieta habló con ESPN Argentina en español y sorprendió a todos sobre su análisis al respecto. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen... Es muy interesante y divertido para todos”.
Luego de ello, el cronista le consultó si “en su corazoncito” también hincharía por el argentino Franco Colapinto y ella respondió: ”Sí, bueno, pero todavía no lo conocí“.
Luego de ello, logró hacerle una pregunta también a Guillermo, que contestó rápido porque Máxima acotó: “Nos tenemos que ir”. Y él agregó: “Es que empieza el himno nacional”. Lo cual provocó una reacción divertida e ingeniosos memes en las redes por la cara que puso el periodista al darse cuenta de la situación.
Noticia en desarrollo.
