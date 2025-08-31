Qué dijo Máxima Zorreguieta de Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

La reina Máxima Zorreguieta, se hizo presente -junto al rey Guillermo de Orange y sus tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane-, este domingo en el Circuito de Zandvoort para presenciar el Gran Premio de Países Bajos. El evento, que comenzó a las 10 hs (hora argentina), generó gran expectativa para el piloto oriundo de Pilar, Franco Colapinto, quien buscaba un buen desempeño con la escudería Alpine. Finalmente, terminó en el puesto 11, a un paso de los puntos.

La llegada de la familia real, con atuendos descontracturados y su característica sonrisa, fue captada en un video de un medio neerlandés. No es la primera vez que asisten a un evento de esta magnitud; ya estuvieron en el GP de Países Bajos el año pasado, donde el osado outfit de Alexia fue furor.

"Todavía no lo conocí": la apreciación de Zorreguieta sobre Colapinto (Fuente: Captura ESPN Argentina)

Al ingresar al circuito, Zorreguieta dialogó con ESPN Argentina en español y sorprendió con su análisis. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico, donde no solo son los pilotos, también son las escuderías, con la tecnología que tienen... Es muy interesante y divertido para todos”, expresó la monarca.

Qué dijo de Franco Colapinto

Además, el cronista le consultó si “en su corazoncito” también hincharía por el argentino Franco Colapinto. La respuesta de Máxima fue directa: “Sí, bueno, pero todavía no lo conocí”. Tras esta breve interacción, la reina interrumpió la charla, indicando que debían retirarse. El rey Guillermo añadió: “Es que empieza el himno nacional”, provocando una divertida reacción en el periodista.

Esta es la primera vez que Máxima Zorreguieta se refirió al piloto argentino y si bien prefirió no hacer foco en el favoritismo, tuvo un gesto significativo para el joven de 22 años.

En cuanto a los atuendos, la reina consorte eligió una pollera en tonos marfil y anaranjado, con una remera blanca y suéter a tono. Su bolso también fue naranja, en sintonía con el color que identifica a la nación neerlandesa y con el propósito de alentar a Verstappen.

