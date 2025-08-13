El lujo “a la americana” que Europa despreciaba y que hoy necesita para sobrevivir al verano

La guerra cultural ha llegado para el aire acondicionado, al menos en Francia.

En julio, mientras una ola de calor asolaba gran parte de Europa, los sentimientos hacia el aire acondicionado se convirtieron súbitamente en una prueba de fuego política.

Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa, declaró que desplegaría un “gran plan de equipos de aire acondicionado” por todo el país si su partido nacionalista llegaba finalmente al poder. Marine Tondelier, líder del partido Europa Ecología Los Verdes de Francia, se burló de la idea de Le Pen y, en su lugar, sugirió soluciones al calentamiento de las temperaturas que incluían “ecologizar” las ciudades y hacer que los edificios fueran más eficientes energéticamente.

La gente usa un paraguas para visitar el Castillo de Vincennes, el martes 12 de agosto de 2025, en Vincennes, cerca de París. Aurelien Morissard� - AP�

Un ensayo de opinión en Le Figaro, periódico conservador, defendía el aire acondicionado porque “hacer sudar a nuestros conciudadanos limita el aprendizaje, reduce las horas de trabajo y atasca los hospitales”. Libération, un diario de izquierda, rebatió esos argumentos, escribiendo que esa tecnología era “una aberración medioambiental que hay que superar” porque expulsa aire caliente a las calles y gasta una energía preciosa.

“¿El aire acondicionado es una cosa de extrema derecha?”, preguntó provocativamente un opinador, reflejando lo divisivo que se había vuelto el tema.

Aunque el acalorado debate francés sobre el aire acondicionado se enfrió junto con las temperaturas en las semanas siguientes, los veranos cada vez más calurosos en Europa significan que el tema no va a desaparecer.

Hace décadas, las discusiones sobre el aire acondicionado podrían haber parecido extrañas en Europa, donde históricamente había poca necesidad de esos aparatos y donde mantener las casas calientes sigue siendo una de las principales preocupaciones.

Pero los tiempos están cambiando rápidamente.

El propietario del quiosco “Alla Fonte d’Oro” rompe bloques de hielo para preparar grattachecca en Roma, el 12 de agosto de 2025. FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Un análisis de los datos diarios de temperatura de Copernicus, que forma parte del programa espacial de la Unión Europea (UE), muestra que gran parte de Europa ahora experimenta periodos más largos de calor intenso que hace solo 40 años. Así que, mientras muchos se burlaron durante años del aire acondicionado por considerarlo una comodidad innecesaria —y terriblemente estadounidense—, ahora se considera cada vez más una necesidad para sobrevivir a los veranos abrasadores.

A pesar del aumento de las temperaturas, solo la mitad de las viviendas italianas tienen aire acondicionado, según el Instituto Nacional de Estadística. En España, los datos inmobiliarios indican que la proporción es de aproximadamente el 40%. Y en Francia, solo entre el 20 y el 25% de los hogares están equipados con aire acondicionado, según la Agencia para la Transición Ecológica del país. En 2023, el 62,5% de la energía consumida por los hogares de la UE se utilizó para calentar las casas, frente a menos del 1% para enfriarlas.

Los costos de la energía también suelen ser más elevados en Europa que en Estados Unidos, donde casi el 90% de los hogares utilizan algún tipo de aire acondicionado. La densa arquitectura de las ciudades europeas no se adapta bien a los aparatos de aire acondicionado, y en lugares como París, conseguir las autorizaciones necesarias para edificios de apartamentos antiguos o históricos puede ser complejo.

“El aire acondicionado sigue asustando a algunos; muchos todavía tienen en mente países como Estados Unidos, donde las casas y los comercios están extremadamente acondicionados”, dijo Baudouin de la Varende, cofundador de Ithaque, una consultora francesa que ayuda a los hogares con reformas energéticamente eficientes. Pero incluso él dijo que la impermeabilización solo ayudaría en cierta medida en las próximas décadas.

“Me entristece un poco que el debate se reduzca a menudo a estar a favor o en contra del aire acondicionado”, añadió. “La mayoría de la gente está en medio: el aire acondicionado es una herramienta útil”.

Un bombero trabaja para extinguir un incendio forestal en la aldea de Vilaza, cerca de Verín, provincia de Ourense, en el noroeste de España, el 12 de agosto de 2025. MIGUEL RIOPA� - AFP�

Parte del debate es una postura política. Más allá de las críticas en las redes sociales, en Francia existe un amplio consenso sobre la necesidad del aire acondicionado en espacios como residencias de ancianos, hospitales y escuelas. Más de 1800 escuelas tuvieron que cerrar durante lo peor de la ola de calor del mes pasado. Pocas personas claman por una unidad de refrigeración en cada hogar.

“El aire acondicionado no es blanco o negro”, declaró recientemente a la prensa Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Medioambiente. “Necesitamos aire acondicionado para darles un respiro a las personas vulnerables. Pero no debemos hacerlo en todas partes”.

A pesar de su tono moderado, el debate público se ha centrado en lo que representa el aire acondicionado. Quienes lo ven como un mal, principalmente en la izquierda, dicen que es otro ejemplo de cómo los dirigentes se ocupan de los síntomas del cambio climático en lugar de abordar sus causas subyacentes.

Sostienen que es una tecnología que consume mucha energía y que debe desplegarse con moderación para quien realmente la necesite, mientras la sociedad pone en marcha soluciones que no agraven el calentamiento global.

“El aire acondicionado es lo que podríamos llamar una mala adaptación”, dijo Dan Lert, teniente de alcalde responsable de las políticas de transición ecológica en París. “Para solucionar un problema real, lo empeoras”.

Un hombre se sienta junto a una fuente en el Parque André Citroën, en París, el 12 de agosto de 2025, en medio de una ola de calor. MARTIN LELIEVRE� - AFP�

Pero para sus partidarios, principalmente de derecha, el aire acondicionado es injustamente vilipendiado por los ecologistas. Señalan que Francia depende principalmente de la energía nuclear, neutra en carbono, para suministrar la electricidad utilizada para la refrigeración, y que los aparatos de aire acondicionado emiten menos gases refrigerantes contaminantes que antes.

“No hay razón para aferrarse al dogmatismo ideológico y oponerse a soluciones concretas”, escribió un grupo de legisladores conservadores aliados de Le Pen en un proyecto de ley propuesto el mes pasado que obligaría a climatizar determinados espacios públicos.

Y los partidarios de la climatización sostienen que soluciones como las contraventanas que bloquean el sol solo servirán hasta cierto punto en los próximos años.

Gran parte del sur de Europa experimenta ahora más de dos meses al año en los que las temperaturas máximas diarias superan los 29 grados Celsius. Madrid, la capital de España, ha tenido una media de 63 días por encima de los 29 grados en los últimos años, frente a 29 días al año a principios de la década de 1980.

En muchos lugares, el calor no solo es más duradero, sino también más intenso. Hace cuarenta años, las temperaturas en Madrid rara vez superaban los 32 grados Celsius, pero en los últimos cinco años, un verano típico ha incluido 40 días por encima de los 32 grados.

Queda por ver si la resistencia cultural al aire acondicionado en Francia persistirá en esas condiciones.

Tres mujeres reman en un bote en el lago Daumesnil mientras otras personas toman sol, el martes 12 de agosto de 2025, en Vincennes, cerca de París. Aurelien Morissard� - AP�

Quizá nadie muestre mejor esa ambivalencia que Christian Meyer, director de una empresa cercana a Estrasburgo que instala aparatos de aire acondicionado. A pesar de tener un gran interés en promover el aire acondicionado, hace poco se le citó en un periódico local diciendo que no era un fanático y que él mismo no lo utilizaba. (“El mejor aire acondicionado es una casa bien aislada”, dijo).

Por ahora, mientras continúan las discusiones, el consejo oficial del gobierno sobre el calor toma una especie de camino intermedio. El aire acondicionado está en su lista de opciones para mantener fresca una casa. Pero las directrices advierten que es “una solución que solo debe considerarse cuando se agoten todas las demás opciones”.