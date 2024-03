El mensaje de Sarah Ferguson a Kate Middleton que no pasó desapercibido: “Mis oraciones están con ella”

Escuchar

Sarah Ferguson se divorció del príncipe Andrés, duque de York, en 1996, pero durante estas casi tres décadas mantuvo una relación cercana con la Corona británica. La familia real afronta un momento difícil, en medio del diagnóstico de Kate Middleton de cáncer, poco después de conocerse que el rey Carlos III padece esta enfermedad. La duquesa de York, quien fue operada por un cáncer de mama recientemente, le dedicó un sentido mensaje a la princesa de Gales.

La duquesa de York se sometió a una mastectomía por cáncer de mama en junio de 2023 y, recientemente, compartió que también padece un cáncer de piel. Sarah Ferguson recibió el primer diagnóstico en medio de un chequeo rutinario con su dermatólogo y destacó la importancia de la detección temprana. Ante el comunicado protagonizado por la princesa de Gales sobre su enfermedad, le dedicó un sentido mensaje a través de las redes sociales.

Sarah Ferguson le dedicó un sentido mensaje a Kate Middleton Instagram

“Todos mis pensamientos y oraciones están con la princesa de Gales mientras comienza su tratamiento”, escribió Sarah Ferguson en una publicación de Instagram. Y siguió: “Sé que estará rodeada del amor de su familia y que todos orarán por el mejor resultado”.

A continuación, la duquesa de York hizo referencia a su propia experiencia, tras recibir un diagnóstico de melanoma maligno luego de someterse a una cirugía por cáncer de mama hace menos de un año. “Como alguien que ha enfrentado sus propias batallas contra el cáncer en los últimos meses, estoy llena de admiración por la forma en la que [Kate Middleton] habló públicamente sobre su diagnóstico y sé que será de gran ayuda para crear conciencia”, señaló.

El sentido mensaje de Sarah Ferguson a Kate Middleton Instagram: sarahferguson15

Y finalizó con buenos deseos para la princesa de Gales: “Espero que ahora se le dé el tiempo, el espacio y la privacidad para sanar”.

Qué dijo Kate Middleton sobre su estado de salud

El viernes 22 de marzo, la princesa de Gales Kate Middleton emitió un comunicado para informar sobre su estado de salud. La miembro de la familia real británica se sometió a una operación abdominal previamente, tras lo que recibió el diagnóstico de cáncer.

“En enero, me sometí a una operación abdominal importante en Londres. En ese momento, se pensó que mi condición no era cancerosa”, señaló Middleton a través de un video que se difundió en las redes sociales oficiales, luego de que las especulaciones circularan sobre la salud de la princesa, que no era vista públicamente desde Navidad de 2023.

Y siguió: “Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron la presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de este tratamiento”.

La princesa de Gales señaló que los últimos dos meses fueron “increíblemente difíciles” para ella y para su familia y detalló que les tomó tiempo explicar su situación de salud a Jorge, Carlota y Luis, sus tres hijos junto al príncipe William, el heredero al trono.

Y cerró con un mensaje esperanzador: “Como les dije, estoy bien y me hago más fuerte cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar. Necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras continúo el tratamiento”.