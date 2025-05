El misterio que rodea la estatua de Melania Trump en su ciudad natal: primero fue incendiada, ahora robada

LIUBLIANA.- La policía de Eslovenia está investigando la desaparición de una estatua de bronce de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que fue serruchada y retirada de su ciudad natal.

La escultura, de tamaño real, fue inaugurada en 2020 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, cerca de Sevnica, en el centro de Eslovenia, donde Melanija Knavs nació en 1970. Sustituía a una estatua de madera que había sido incendiada a principios de ese mismo año.

Los tobillos de la estatua de bronce, que representaba a Melania Trump y fue serruchada y retirada, permanecen sobre el tocón del árbol donde fue colocada en 2020, en el pueblo de Rožno, Eslovenia, el viernes 16 de mayo de 2025, cerca de Sevnica, ciudad natal de Melania Trump. Relja Dusek - AP

La vocera policial Alenka Drenik Rangus informó el viernes que la policía fue notificada del robo el martes. Añadió que se está trabajando para identificar a los responsables.

“Los agentes acudieron inmediatamente al lugar y comenzaron las investigaciones”, dijo la vocera, citada por los medios regionales.

Según informaron medios eslovenos, la réplica de bronce fue cortada a la altura de los tobillos y retirada del lugar.

La estatua original, hecha de madera, fue incendiada en julio de 2020. La figura rústica había sido tallada en el tronco de un tilo y representaba a Melania con un vestido celeste, similar al que usó durante la investidura presidencial de Trump en 2017. La réplica en bronce, sin embargo, no guarda un parecido evidente con la primera dama.

Personas se reúnen en torno a lo que el artista conceptual Ales “Maxi” Zupevc afirma que es el primer monumento dedicado a Melania Trump, instalado en los campos cercanos a la ciudad de Sevnica, localidad natal de la primera dama de Estados Unidos. JURE MAKOVEC - AFP

El episodio tiene lugar en un contexto marcado por la prolongada ausencia pública de la primera dama y la ola de rumores sobre su situación conyugal. Desde hace meses, se multiplican las especulaciones en torno al paradero de Melania, que no solo estuvo notablemente ausente durante la campaña presidencial de 2024, sino que ha hecho escasísimas apariciones desde el inicio del segundo mandato de su esposo en enero.

A esto se suman las recientes declaraciones del periodista Michael Wolff, quien aseguró esta semana que el matrimonio presidencial está roto. “Claramente no viven en un matrimonio tal como lo definimos. Y creo que tal vez podríamos decir más específicamente que viven vidas separadas”, afirmó en una entrevista con The Daily Beast Podcast. “Están separados. El presidente de Estados Unidos y la primera dama están separados”, sentenció.

La Casa Blanca reaccionó con furia. Steven Cheung, director de comunicaciones, desestimó las afirmaciones de Wolff y lo tildó de “completo idiota”, acusándolo de difundir “mentiras descaradas e invenciones”. “Es un imbécil de primer orden y su cerebro, trastornado por el Síndrome de Trastorno por Trump, le ha llevado a una existencia miserable y carente de realidad”, disparó Cheung.

No obstante, las desmentidas oficiales no alcanzan para disipar las dudas. El 7 de mayo, The New York Times citó a dos personas familiarizadas con la agenda de Melania, que afirmaron que la primera dama ha pasado menos de dos semanas en la Casa Blanca desde el 20 de enero.

Agencias AP y ANSA