El momento en que un avión con 80 personas a bordo se estrelló contra una pista en Canadá

Una situación impactante se vivió este lunes en el Aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, luego de que un avión de Delta Air se estrellara contra la pista cuando estaba aterrizando y, tras arrastrarse unos metros, quedó dado vuelta. Si bien algunas llamas tomaron parte de la aeronave, y pese a la gravedad del hecho, las 80 personas a bordo sobrevivieron y solo hubo algunas personas heridas con lesiones relativamente leves, según indicaron las autoridades locales.

Sin saber lo que registraría, un testigo filmó, desde dentro de un rodado que estaba en la terminal aeroportuaria, el momento exacto en que el avión derrapó sobre una pista cubierta de nieve. El vuelo, procedente de Minneapolis con 76 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, intentó aterrizar alrededor de las 14.15 de este lunes.

Peter Carlson, que viajaba a Toronto para una conferencia de paramédicos, comentó que el aterrizaje fue “muy brusco”. “De repente, todo se puso de lado y luego, lo siguiente que sé es que es en un abrir y cerrar de ojos estaba boca abajo, todavía atado”, dijo en declaraciones a CBC News.

Otro video publicado en redes sociales mostró las secuelas, con el Mitsubishi CRJ-900LR boca abajo, el fuselaje aparentemente con marcas de las llamas y los bomberos apagando lo que quedaba de un incendio mientras los pasajeros salían y caminaban por la pista, sorprendidos por lo que acababan de vivir.

“Estamos muy agradecidos de que no se hayan pedido vidas y las lesiones fueron relativamente menores”, afirmó Deborah Flint, directora general de la Autoridad de Aeropuertos de Toronto. El CEO de Delta, Ed Bastian, señaló en un comunicado que “los corazones de toda la familia global de la compañía están con los afectados”. El jefe de bomberos de Pearson, Todd Aitken, indicó que 18 pasajeros fueron trasladados al hospital.

Uno de los pasajeros del accidente de este lunes contó que cuando se quitó el cinturón de seguridad se golpeó contra el techo, que se había convertido en el suelo. Olió a gas, vio combustible cayendo por las ventanas de la cabina y supo que tenía que salir, pero dijo que su intuición paternal y sus habilidades de paramédico se activaron. Buscó a quién podía ayudar.

Él y otro hombre ayudaron a una madre y su hijo pequeño a salir del avión y luego cayó sobre la pista. La nieve soplaba y “se sentía como si estuviera pisando la tundra”. “No me importaba el frío que hacía, no me importaba lo lejos que tenía que caminar, cuánto tiempo tenía que estar de pie… Todos queríamos salir del avión”, dijo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus iniciales en inglés) dijo en un comunicado que la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá encabezará la investigación y daría a conocer los avances. La Junta indicó que enviará a un equipo para colaborar en la pesquisa.

Endeavor Air, con sede en Minneapolis, es una subsidiaria de Delta Air Lines y es el mayor operador mundial de aviones CRJ-900. La aerolínea opera 130 jets regionales en 700 vuelos diarios a más de 126 ciudades en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, según su web. El avión CRJ900 fue desarrollado por la empresa aeroespacial canadiense Bombardier. Pertenece a la misma familia de aeronaves que el CRJ700, el modelo involucrado en el choque de enero en el Aeropuerto Nacional Reagan.

Se trató del cuarto gran accidente de aviación en territorio norteamericano en las últimas tres semanas. Un avión comercial y un helicóptero militar estadounidense chocaron cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D. C., el pasado 29 de enero y el saldo fue de 67 muertos. Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, cobrándose la vida de las seis personas a bordo y de otra en tierra. Y el 6 de febrero diez personas murieron en un accidente aéreo en Alaska.

