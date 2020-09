Fuente: AFP - Crédito: Jim Watson

24 de septiembre de 2020

MIAMI.- El dinero del multimillonario demócrata Michael Bloomberg está lloviendo en Florida antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos: destinó 100 millones de dólares a la campaña de Joe Biden y hasta recaudó 16 millones más para que los exconvictos puedan pagar sus deudas y recuperar el derecho al voto.

Esto último desencadenó una investigación sobre la legalidad de sus aportes.

Anteayer, una organización civil anunció que Bloomberg había ayudado a reunir 20 millones de dólares para pagar las multas y tarifas judiciales de casi 800.000 ciudadanos de Florida que cumplieron penas de prisión, pero no pueden votar mientras mantengan deudas con el estado.

El The New York Times informó que el multimillonario recaudó la mayor parte -16 millones- del total, aunque no directamente de su bolsillo.

El voto de los exconvictos de Florida, quienes son casi todos negros e hispanos, puede marcar la diferencia en un estado crucial en las elecciones y donde los resultados se dirimen por márgenes muy estrechos, a veces de menos de 1 punto porcentual.

La fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, ordenó al FBI y a la policía de Florida que investiguen "potenciales violaciones a las leyes electorales" que podría haber cometido Bloomberg al facilitar a los exconvictos la posibilidad de votar, confirmó el vocero de la fiscalía.

El diario local The Miami Herald señaló que es legal que alguien pague por las multas y tarifas judiciales de otra persona que fue convicta. Pero el congresista por Florida Matt Gaetz, un fiel seguidor del presidente Donald Trump , denunció en el canal Fox que "esto no se trata sólo de dinero para publicidad".

"Este es un incentivo específico para que un segmento específico de votantes vote de cierta manera, y creo que podría ser un crimen", aseguró.

Un vocero de Bloomberg dijo que esta investigación "es una táctica política obvia".

"Es solo el último ejemplo de la forma como los republicanos intentan mantener a los floridanos privados de sus derechos", afirmó.

La Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida (FRRC), que lidera el movimiento para que los exdetenidos puedan votar, no hace campaña por un partido político, sino para que los "ciudadanos retornados" a la sociedad recuperen el derecho al voto.

"En la democracia que imaginamos los estadounidenses no deberían verse obligados a elegir entre poner comida en la mesa o votar", dijo su director, Desmond Meade.

Más de 44.000 contribuyentes de todo el país donaron para la causa de los exconvictos, entre ellos John Legend , Steven Spielberg , Michael Jordan , LeBron James , así como las organizaciones Warner Music, Levi Strauss, MTV, Miami Dolphins y Miami Heat, entre otros.

El debate empezó en 2018, cuando cerca de 1,4 millones de expresidiarios de Florida ganaron en referéndum la enmienda 4 que les restauró el derecho a votar sin condiciones. Hasta entonces, perdían este derecho para siempre.

Al año siguiente el gobernador republicano, Ron DeSantis, firmó una ley que impuso un condicionamiento para que los exconvictos pudieran votar: la obligación de pagar las deudas judiciales. Estas deudas pueden ascender a varios miles de dólares y son impagables para muchos.

Grupos de derechos humanos demandaron entonces al gobernador por poner obstáculos a la Enmienda 4.

Hace dos semanas, una corte de apelaciones le dio la razón a DeSantis, un aliado de Trump. A su favor falló la jueza cubanoestadounidense Bárbara Lagoa, quien fue nominada por el presidente en ese panel y ahora es una de sus precandidatas para la Corte Suprema.

La inyección de dinero de Bloomberg en Florida se siente también en la campaña electoral.

El multimillonario exalcalde de Nueva York, quien se retiró de las primarias demócratas, había anunciado hace 10 días que gastaría 100 millones de dólares en Florida para favorecer a Biden, quien fue perdiendo terreno en este estado.

Hoy un comité político demócrata informó que Bloomberg aportó seis millones de dólares a la campaña orientada al voto hispano, un electorado que en el resto del país es demócrata, pero que en Florida se inclina por Trump gracias a los cubanoestadounidenses que apoyan la mano dura hacia la isla.

"Trump fomentó la división en nuestro país, incluso a través de sus implacables ataques contra la comunidad latina", dijo el multimillonario. "Pero este noviembre, los votantes hispanos desempeñarán un papel fundamental en las elecciones".

La mayoría de los modelos muestran que, para poder quedarse en la Casa Blanca,Trump necesita absolutamente ganar Florida, que aporta 29 de los 270 votos electorales necesarios para ganar.

