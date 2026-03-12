El nuevo presidente de Chile estrenó su gestión con el “Plan de Escudo Fronterizo” para el control de migración irregular

El flamante presidente de Chile, José Antonio Kast, inauguró su gestión con una batería de decretos que colocaron el control migratorio en el centro de su agenda. Entre las primeras medidas firmadas después de asumir se destacó la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo que busca “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y la “construcción de barreras físicas” en las fronteras. Sus medidas se inspiran en las políticas aplicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump.

Las resoluciones fueron firmadas en la noche del miércoles, pocas horas después de la jura presidencial, y se dieron a conocer este jueves. Estrenaron lo que el presidente denominó como un “gobierno de emergencia”. Dentro del paquete de medidas es que se incluyó la lucha contra la inmigración irregular, un tema que fue clave y central en su campaña electoral.

En ese entonces, Kast prometió un “escudo fronterizo” que incluía vallas, zanjas y cámaras, además de blindar los puntos críticos con Perú y Bolivia y prometer la expulsión de los migrantes indocumentados junto a sus familias. En total, para octubre de 2025, estimaban que había 337.000 inmigrantes irregulares, según cifras oficiales.

Un oficial de policía dirige el tráfico en el cruce fronterizo de Chacalluta en Arica, Chile, mientras los migrantes esperan para cruzar a Perú Ibar Silva - AP

La gran mayoría de los indocumentados ingresan desde Perú o Bolivia por pasos clandestinos a lo largo de los 1029 kilómetros de frontera. Este jueves Kast dispuso declarar como zona militar al sector más vulnerable de la frontera con Bolivia y amplió las facultades de las Fuerzas Armadas y de seguridad en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde se concentran gran parte de los cruces irregulares.

El almirante Alberto Soto fue designado como comisionado presidencial para la región, con la tarea de coordinar las distintas instituciones involucradas en el control migratorio y la seguridad fronteriza. En su discurso de asunción, Kast aseguró que las fuerzas de seguridad contarán con “todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó”.

El mandatario determinó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo bajo el liderazgo del Ejército. La medida instruye “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular” y la “construcción de barreras físicas” en sectores fronterizos estratégicos.

José Antonio Kast junto a Donald Trump en el encuentro del Escudo de las Américas SAUL LOEB� - AFP�

Otras medidas de emergencia

Por fuera del plan de control migratorio irregular, Kast dispuso una auditoría integral en todos los ministerios y organismos del Estado con el objetivo de detectar y denunciar posibles irregularidades en la administración pública.

También ordenó la aceleración de decenas de trámites administrativos que, según el gobierno, mantienen paralizadas las inversiones por unos 16.000 millones de dólares, aunque no detalló qué proyectos están involucrados.

Otra de las decisiones apunta a agilizar el plan de reconstrucción habitacional y urbana en las zonas afectadas por los incendios forestales que en enero devastaron amplias áreas del sur de Chile y dejaron al menos 23 muertos.

Con información de AP y AFP