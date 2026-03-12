LA NACION

7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el “Nobel de la arquitectura”

Desde el restaurante Mestizo hasta la casa Pite, su obra se define por el diálogo con el terreno, el clima y la reutilización arquitectónica

BBC Mundo
Teatro Regional del Biobío en Concepción, en Chile.
Teatro Regional del Biobío en Concepción, en Chile.

El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.

“A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza”, dijo el jurado.

“Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, agregó.

Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.

Smiljan Radić obtuvo el premio "Nobel" de arquitectura
Smiljan Radić obtuvo el premio "Nobel" de arquitectura

Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que “parece austera o elemental”, donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, “pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas” que dan “forma al peso, la luz, el sonido y el espacio”.

“La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma”, dijo la organización en un comunicado.

Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.

1. Teatro Biobío

El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción.
El Teatro Regional del Biobío, en la ciudad de Concepción.
El lateral del Teatro.
El lateral del Teatro.
Un extremo del teatro Bío Bío
Un extremo del teatro Bío Bío
Una elegante escalera caracol en su interior
Una elegante escalera caracol en su interior
El escenario de Bíobio
El escenario de Bíobio

2. Viña Vik

La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas.
La bodega de Viña Vik está rodeada de montañas.
Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago.
Viña Vik está ubicada en Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago.
La viña con las montañas de fondo
La viña con las montañas de fondo
El interior de la viña
El interior de la viña

3. Mestizo Restaurant

Mestizo Restaurant en Santiago, Chile.
Mestizo Restaurant en Santiago, Chile.
El exterior del restaurant
El exterior del restaurant

4. Casa para el Poema del Ángulo Recto

La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile.
La Casa para el Poema del Ángulo Recto está en la ciudad de Vilches, también en Chile.
El interior de la Casa para el Poema del Ángulo Recto
El interior de la Casa para el Poema del Ángulo Recto
La casa cuenta con diseños modernos de madera
La casa cuenta con diseños modernos de madera

5. Casa Pite

La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo.
La Casa Pite se ubica en la localidad chilena de Papudo.
La casa Pite desde otra persepectiva
La casa Pite desde otra persepectiva
La impresionante vista desde la casa Pita
La impresionante vista desde la casa Pita

6. Serpentine Gallery Pavilion

El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres.
El Serpentine Gallery Pavilion fue erigido por Radić en Londres.
El Serpentine Gallery Pavilion desde adentro
El Serpentine Gallery Pavilion desde adentro

7. Casa del Carbonero

La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile.
La Casa del Carbonero en Melipilla, Chile.

El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.

En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).

