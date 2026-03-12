7 edificios emblemáticos del chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker, el “Nobel de la arquitectura”

Desde el restaurante Mestizo hasta la casa Pite, su obra se define por el diálogo con el terreno, el clima y la reutilización arquitectónica
El chileno Smiljan Radić fue anunciado este jueves como ganador del premio Pritzker de arquitectura 2026, el mayor galardón de esta disciplina en el mundo.
“A través de una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural, Smiljan Radić prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión injustificada de certeza”, dijo el jurado.
“Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados —casi a punto de desaparecer—, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, abrazando la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida”, agregó.
Según la organización, las construcciones de Radić pueden estar parcialmente empotradas en el suelo, como el Mestizo Restaurant de Santiago; diseñadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, como en la Casa Pite; o creadas a partir de la readaptación, en lugar de la destrucción y el remplazo, como en Chile Antes de Chile, la extensión del Museo Chileno de Arte Precolombino de la capital chilena.
Radić tiene, según el premio Pritzker, una obra que “parece austera o elemental”, donde predominan materiales como el hormigón, la piedra, la madera y el vidrio, “pero esta impresión esconde una ingeniería y una construcción precisas” que dan “forma al peso, la luz, el sonido y el espacio”.
“La construcción se convierte en una especie de narración, donde la textura y la masa tienen tanto significado como la forma”, dijo la organización en un comunicado.
Aquí te mostramos 7 de sus edificaciones más destacadas, según el premio Pritzker.
1. Teatro Biobío
2. Viña Vik
3. Mestizo Restaurant
4. Casa para el Poema del Ángulo Recto
5. Casa Pite
6. Serpentine Gallery Pavilion
7. Casa del Carbonero
El premio ya lo ganó en 2016 un chileno, Alejandro Aravena, quien desde 2021 preside el jurado.
En el pasado también recibieron este galardón dos destacados arquitectos latinoamericanos: el mexicano Luis Barragán (1980) y el brasileño Oscar Niemeyer (1988).
BBC Mundo
