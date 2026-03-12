Kim Jong-un fue al polígono de tiro con su hija en una escena que alimenta las versiones sobre su sucesión

PYONGYANG.– El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó una fábrica de municiones y probó una nueva pistola junto a su hija adolescente, Kim Ju Ae, en una escena difundida por los medios estatales del país. Durante la inspección, el mandatario supervisó la producción de armas ligeras, evaluó el nuevo modelo de pistola y pidió acelerar la modernización de la industria militar.

Con chaquetas de cuero negras, Kim y su hija fueron al polígono de tiro de la fábrica de armas

Las imágenes publicadas por la agencia estatal KCNA muestran a Kim recorriendo la planta junto a su hija y disparando el arma en el polígono de tiro de la fábrica. Ambos aparecen con chaquetas de cuero negras mientras participan en una práctica de tiro junto a altos oficiales militares.

Según KCNA, Kim visitó el miércoles una “importante fábrica de municiones” dependiente del Segundo Comité Económico, organismo encargado del desarrollo y la producción de armamento. Durante la inspección recibió un informe sobre el nuevo diseño de pistola, que entró recientemente en producción tras ser aprobado por la Comisión Militar Central del Partido.

Kim Ju Ae, la hija del líder norcoreano, participa en una práctica de tiro durante la visita a la planta de armamento

Tras probar el arma, el líder norcoreano calificó el modelo como “una pistola realmente excelente” y destacó su rendimiento estructural, su precisión, su capacidad de fuego concentrado y su utilidad en combate.

Kim afirmó además que la fábrica cumple “un papel muy importante para aumentar la eficiencia de combate del ejército” y pidió ampliar su capacidad productiva. También ordenó establecer una nueva línea de producción dentro del plan nacional de desarrollo de defensa a cinco años aprobado en el congreso del partido celebrado el mes pasado.

Kim Ju Ae en una práctica de tiro durante la visita a la planta de armamento.

El dirigente subrayó la importancia de las fábricas que producen armas ligeras y portátiles, como pistolas, para reforzar la capacidad operativa del ejército, las fuerzas de seguridad pública y las milicias. En ese marco, instó a expandir y modernizar estas instalaciones.

La aparición de Kim Ju Ae durante la visita volvió a atraer atención internacional. Aunque la agencia estatal no mencionó su presencia en el texto del reporte, las fotografías difundidas la muestran disparando una pistola junto a oficiales militares.

La adolescente, que tendría unos 13 años, comenzó a aparecer en actos públicos en noviembre de 2022, durante una prueba de misil de largo alcance. Desde entonces ha acompañado a su padre en diversos eventos militares, inauguraciones y visitas oficiales.

El mes pasado, los medios estatales también la mostraron probando un rifle de francotirador durante una exhibición de armamento posterior a un congreso del partido en el que Kim presentó sus principales objetivos políticos y militares para los próximos cinco años.

El líder norcoreano evalúa la mira de un rifle

Analistas y autoridades surcoreanas consideran que su presencia creciente podría reflejar una estrategia para consolidar la dinastía gobernante. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur indicó recientemente ante legisladores que existen señales de que la hija del líder ya estaría participando en cuestiones políticas, lo que sugiere que podría encontrarse en una etapa de designación interna como posible sucesora.

La visita a la fábrica de pistolas también se produjo en un contexto de creciente actividad militar en el país. Días antes, Kim supervisó el lanzamiento de misiles de crucero con capacidad nuclear desde un destructor naval y pidió acelerar el fortalecimiento del armamento estratégico de la marina.

El líder norcoreano también ha intensificado sus críticas a los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron esta semana y que Pyongyang considera una amenaza a su seguridad.

Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae inspeccionan la producción de una nueva pistola durante una visita a una fábrica de municiones bajo el Segundo Comité Económico, en una ubicación no revelada de Corea del Norte

En ese escenario, la imagen de Kim y su hija disparando una nueva pistola en una fábrica de armas se suma a la serie de apariciones públicas que refuerzan tanto el mensaje de modernización militar del régimen como las especulaciones sobre el futuro liderazgo del país.

