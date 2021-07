El país de la UE que se convirtió en el más impactado por la cuarta ola

NICOSIA.- Con una superficie que es menos de la mitad de la provincia de Tucumán, menos de un millón de habitantes, y siendo una isla en el Mar Mediterráneo, Chipre tenía todos los ingredientes para derrotar con cierta facilidad al coronavirus, pero en la última semana se convirtió en el país con la mayor tasa de nuevos casos en el mundo por la cuarta ola mientras, paradójicamente, se producen marchas masivas contra las restricciones impuestas por el gobierno y se fortalece el movimiento antivacunas.

Impulsada por la contagiosa variante delta, Chipre experimentó en los últimos siete días una tasa de 1150 casos diarios por millón de habitantes, por delante de otros países europeos, como Gran Bretaña (677), y muy por encima del promedio de la Unión Europea (139), de la que Chipre forma parte.

El repunte se da pese a que, según el sitio Our World in Data, 48,3% del total de la población chipriota ya está completamente vacunada y otro 8,6% tiene una dosis, aunque aún hay una fuerte resistencia a vacunarse en algunos sectores, especialmente entre los más jóvenes.

"Pase de seguridad=pase de esclavos", dice un cartel de manifestantes antivacunas en Nicosia contra el "pase verde" impuesto por el gobierno de Chipre; flamea una bandera de Grecia IAKOVOS HATZISTAVROU - AFP

La semana pasada, el gobierno expandió su implementación de vacunación Covid-19 para incluir a adolescentes de 16 y 17 años, luego del nuevo aumento, y ha intensificado sus esfuerzos para persuadir a los jóvenes de que tomen las dosis.

“La intención del gobierno no es dividir a la gente entren personas vacunadas y no vacunadas. Nuestro respeto por el derecho de cada ciudadano a elegir es un hecho”, dijo el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, el viernes pasado, poco antes de anunciar las nuevas restricciones por la cuarta ola de Covid-19. Pero sus declaraciones no detuvieron una masiva y violenta movilización de antivacunas dos días más tarde.

Manifestantes se reúnen frente al palacio presidencial en la capital de Chipre, Nicosia, el 18 de julio de 2021, en protesta contra las nuevas medidas de seguridad contra la pandemia del coronavirus Covid-19 introducidas por el gobierno en medio de un reciente aumento en las cifras de infección IAKOVOS HATZISTAVROU - AFP

Las cifras confirman que la variante delta se transmite rápidamente y la propagación ahora está fuera de control, dijo el presidente.

Nueve de cada 10 de los hospitalizados no están vacunados o no habían recibido ambas inyecciones, en su mayoría menores de 40 años.

La protesta contra las medidas para contener la pandemia y las vacunas se intensificó el domingo después de que una turba enfurecida atacara las instalaciones de la estación de televisión chipriota Sigma, conocida por su campaña contra los antivacunas.

Miembros de la policía nacional de Chipre inspeccionan la sede de la emisora ​​local Sigma TV en la capital, Nicosia, el 18 de julio de 2021 después de que manifestantes contra las medidas del coronavirus atacaron las instalaciones a última hora de la noche ETIENNE TORBEY - AFP

Cinco personas fueron arrestadas y la policía buscaba a otros 10 sospechosos filmados con cámaras de circuito cerrado de televisión después de la violencia que siguió a una manifestación de unos 5000 manifestantes frente al palacio presidencial.

Algunos manifestantes llevaban carteles que criticaban las medidas de salud pública y etiquetaban el “pase verde” del gobierno como un “pase de esclavos”.

Chipre introdujo la semana pasada este pase que permite que solo aquellos que hayan sido vacunados o recuperados de Covid ingresen a supermercados, shoppings, restaurantes y otros negocios.

Otra pancarta de protesta decía: “Mi cuerpo, mi elección. Se trata de Tiranía contra Libertad”.

La industria turística, que constituía el 23% del PBI chipriota, se vio fuertemente golpeada por las restricciones Elena Lanús.

Horas más tarde, los televidentes de la isla mediterránea se sorprendieron cuando una transmisión de Sigma TV fue interrumpida por manifestantes que irrumpieron en el edificio. La presentadora, Nestoras Vassiliou, anunció en vivo al aire que el edificio estaba siendo atacado mientras se escuchaban gritos.

Los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, arrojaron ladrillos, bengalas y bombas molotov caseras, incendiaron varios autos afuera y saquearon el hall de entrada.

Más tarde en la noche, la policía se enfrentó a los manifestantes frente al palacio presidencial y utilizó gases lacrimógenos contra ellos.

La emisora estatal de Alemania, Deutsche Welle, analizó la situación sobre por qué los jóvenes, especialmente, no quieren estar protegidos del coronavirus, y muchos negacionistas dudan de la ciencia y no creen que las vacunas sean seguras y efectivas, aunque la evidencia muestra que han funcionado para al menos contener el temido virus.

Situación de riesgo

Chipre está en la categoría roja establecida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, lo que indica que existe una situación de riesgo en la isla.

La doctora Zoi Dorothea Pana, miembro del Comité Científico Asesor sobre Covid-19, dijo a la DW que “de hecho, durante este período, la situación epidemiológica de Chipre parece haber empeorado. Sin embargo, la tasa de positividad de los testeos y la incidencia acumulada está parcialmente influenciada por el hecho de que Chipre realice un número diario de pruebas significativamente mayor en relación con la población total “.

Las pruebas diarias promedio oscilan entre 40.000 y 60.000, mientras que la población del país es de unas 900.000 personas. La neumóloga Charis Armeftis también vinculó la clasificación roja de Chipre con sus altos niveles de pruebas, y le explicó a DW que Chipre es uno de los países europeos que realiza la mayor cantidad de pruebas para Covid-19 en relación con el tamaño de la población.

Dijo que la tasa de positividad de Chipre es solo del 1,4%, similar a algunos otros países que no han sido declarados rojos, una designación que obstaculiza el turismo, especialmente crítico para la economía ya que constituía históricamente el 23% del PBI.

