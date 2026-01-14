Listado: a qué países alcanza la medida del congelamiento de visas anunciado por Trump

La administración de Donald Trump suspendió el trámite de visas para inmigrantes procedentes de 75 naciones. El Departamento de Estado notificó la resolución oficial bajo la premisa de endurecer los filtros de seguridad fronteriza. La medida rige desde el próximo miércoles 21 de enero por un plazo indeterminado.

A qué países alcanza la medida del congelamiento de visas anunciado por Trump

La lista completa de naciones bajo esta restricción contempla setenta y cinco territorios en diversos continentes:

América y el Caribe

Brasil

Colombia

Uruguay

Cuba

Haití

Guatemala

Nicaragua

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Dominica

Granada

Jamaica

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

África

Argelia

Camerún

Cabo Verde

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

Egipto

Eritrea

Etiopía

Gambia

Ghana

Guinea

Liberia

Libia

Marruecos

Nigeria

República del Congo

Ruanda

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Asia

Afganistán

Armenia

Azerbaiyán

Bangladesh

Bután

Birmania

Camboya

Georgia

Irán

Irak

Jordania

Kazajistán

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Mongolia

Nepal

Pakistán

Siria

Tailandia

Uzbekistán

Yemen

Europa

Albania

Bielorrusia

Bosnia

Kosovo

Macedonia

Moldavia

Montenegro

Rusia

Oceanía

Fiyi

Por qué el gobierno de Trump congela las visas para inmigrantes

El argumento central de la Casa Blanca reside en la protección de los recursos fiscales estadounidenses. El vocero del organismo estatal, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado para Fox News que la intención oficial busca “impedir que los extranjeros exploten la generosidad de los ciudadanos mediante el uso de beneficios públicos”.

La normativa apunta a aquellos individuos con chances de transformarse en una carga para el erario nacional. Los agentes de las sedes consulares recibieron órdenes para analizar el perfil económico de cada interesado. El examen de los candidatos contempla factores como la edad, el estado de salud, el dominio del idioma inglés y la situación financiera particular.

La administración actual ordenó una revisión integral de los procesos de verificación antes de otorgar nuevas autorizaciones de ingreso. Esta pausa permite la implementación de reglas más rígidas para filtrar a personas con necesidades médicas costosas o antecedentes de asistencia estatal.

Cuáles son las consecuencias para los solicitantes de ingreso

Diversas organizaciones de defensa civil critican la resolución por su impacto en los núcleos familiares. Julia Gelatt, integrante del Migration Policy Institute, vaticinó que el temor de los migrantes ante la posible pérdida de sus trámites legales: provocará el abandono de apoyos estatales básicos para los cuales son elegibles. La experta advirtió sobre el riesgo de renunciar a la salud o los alimentos en situaciones de extrema necesidad.

Desde el sector académico surgieron voces de alerta. Alan D. Viard, miembro del American Enterprise Institute, calificó como innecesarios estos esfuerzos por endurecer la cláusula de carga pública. El investigador explicó en un informe que incluso los inmigrantes con apariencia de carga fiscal generan una contribución económica neta gracias a efectos indirectos y de largo plazo.

El flujo migratorio desde estos territorios permanecerá en suspenso durante la evaluación de nuevas reglas para impedir la entrada de personas dependientes del bienestar social.

