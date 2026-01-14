Listado: a qué países alcanza la medida del congelamiento de visas anunciado por Trump
Washington congeló la tramitación de documentos inmigratorios vinculados a 75 naciones; la disposición administrativa busca evitar el acceso a beneficios estatales por parte de extranjeros
La administración de Donald Trump suspendió el trámite de visas para inmigrantes procedentes de 75 naciones. El Departamento de Estado notificó la resolución oficial bajo la premisa de endurecer los filtros de seguridad fronteriza. La medida rige desde el próximo miércoles 21 de enero por un plazo indeterminado.
A qué países alcanza la medida del congelamiento de visas anunciado por Trump
La lista completa de naciones bajo esta restricción contempla setenta y cinco territorios en diversos continentes:
América y el Caribe
- Brasil
- Colombia
- Uruguay
- Cuba
- Haití
- Guatemala
- Nicaragua
- Antigua y Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Dominica
- Granada
- Jamaica
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
África
- Argelia
- Camerún
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Liberia
- Libia
- Marruecos
- Nigeria
- República del Congo
- Ruanda
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
Asia
- Afganistán
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bangladesh
- Bután
- Birmania
- Camboya
- Georgia
- Irán
- Irak
- Jordania
- Kazajistán
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Mongolia
- Nepal
- Pakistán
- Siria
- Tailandia
- Uzbekistán
- Yemen
Europa
- Albania
- Bielorrusia
- Bosnia
- Kosovo
- Macedonia
- Moldavia
- Montenegro
- Rusia
Oceanía
- Fiyi
Por qué el gobierno de Trump congela las visas para inmigrantes
El argumento central de la Casa Blanca reside en la protección de los recursos fiscales estadounidenses. El vocero del organismo estatal, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado para Fox News que la intención oficial busca “impedir que los extranjeros exploten la generosidad de los ciudadanos mediante el uso de beneficios públicos”.
La normativa apunta a aquellos individuos con chances de transformarse en una carga para el erario nacional. Los agentes de las sedes consulares recibieron órdenes para analizar el perfil económico de cada interesado. El examen de los candidatos contempla factores como la edad, el estado de salud, el dominio del idioma inglés y la situación financiera particular.
La administración actual ordenó una revisión integral de los procesos de verificación antes de otorgar nuevas autorizaciones de ingreso. Esta pausa permite la implementación de reglas más rígidas para filtrar a personas con necesidades médicas costosas o antecedentes de asistencia estatal.
Cuáles son las consecuencias para los solicitantes de ingreso
Diversas organizaciones de defensa civil critican la resolución por su impacto en los núcleos familiares. Julia Gelatt, integrante del Migration Policy Institute, vaticinó que el temor de los migrantes ante la posible pérdida de sus trámites legales: provocará el abandono de apoyos estatales básicos para los cuales son elegibles. La experta advirtió sobre el riesgo de renunciar a la salud o los alimentos en situaciones de extrema necesidad.
Desde el sector académico surgieron voces de alerta. Alan D. Viard, miembro del American Enterprise Institute, calificó como innecesarios estos esfuerzos por endurecer la cláusula de carga pública. El investigador explicó en un informe que incluso los inmigrantes con apariencia de carga fiscal generan una contribución económica neta gracias a efectos indirectos y de largo plazo.
El flujo migratorio desde estos territorios permanecerá en suspenso durante la evaluación de nuevas reglas para impedir la entrada de personas dependientes del bienestar social.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
